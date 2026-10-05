Творбите ще бъдат представени на 9 октомври в галерия „Пловдив“
Годишната изложба на Центъра за психично здраве – Пловдив ще бъде открита на 9 октомври, петък, от 13:30 часа в галерия „Пловдив“ – едно от изложбените пространства на Дружеството на пловдивските художници.
ДПХ за пореден път подкрепя инициативата, която дава възможност творбите да бъдат видими пред по-широка публика.
В изложбата са представени произведения, чрез които авторите изразяват своето въображение, мечти и личен поглед към света. В тях присъстват причудливи образи, приказни сюжети и пейзажи, както и различни живописни подходи.
Творчеството се превръща в начин за общуване и споделяне – възможност да бъдат показани способности и интереси, които иначе остават скрити от погледа на общността.
Годишната изложба поставя акцент върху създаденото изкуство и върху личния свят, който авторите избират да споделят чрез своите картини.