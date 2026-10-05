Променят маршрута на автобусите между Първенец и Храбрино заради ремонт

Автобусите ще се движат по обходен маршрут заради подмяна на водопроводната мрежа на ул. „Съединение“

Променя се маршрутът на автобусите по линията Първенец – Храбрино заради започналата подмяна на водопроводната мрежа на ул. „Съединение“. Ремонтът се извършва от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Автобусите от „Транс Ванков“ ще завиват надясно по обходния маршрут по ул. „Васил Левски“. Първата спирка ще бъде на кръстовището на ул. „Васил Левски“ и ул. „Хан Аспарух“.

Оттам автобусите ще продължават с ляв завой по ул. „25 април“ до кметството, след което ще завиват надясно и ще се връщат по стария маршрут до съществуващата спирка при училището.

Промяна има и за транзитно преминаващите автомобили, които пътуват към Храбрино и останалите родопски села.

Те ще използват обходен маршрут, който започва от началото на регулацията на Първенец с десен завой към „Транс Ванков“. Оттам движението ще продължава наляво по цялата дължина на ул. „Васил Левски“ до изхода на пътя за Храбрино.