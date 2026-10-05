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Заплахи за бомби затвориха куп институции в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:13ч, понеделник, 5 октомври, 2026
0 510 Преди по-малко от минута

Няколко публични институции в Пловдив са получили анонимни сигнали за поставени бомби. Временно работа са преустановили Община Пловдив, Областна управа, прокуратура, образователни институции. Към момента полицията проверява на място всеки сигнал, а служителите са изведени извън съответните сгради по приключването на работата на униформените.

Съобщенията за поставени взривни устройства са получени по електронен път. Това е поредна вълна на анонимна атака срещу обществени институции, като този път са свързани с престъпления срещу мъжете. Подобни сигнали са получени в цялата страна.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:13ч, понеделник, 5 октомври, 2026
0 510 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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