Заплахи за бомби затвориха куп институции в Пловдив

Няколко публични институции в Пловдив са получили анонимни сигнали за поставени бомби. Временно работа са преустановили Община Пловдив, Областна управа, прокуратура, образователни институции. Към момента полицията проверява на място всеки сигнал, а служителите са изведени извън съответните сгради по приключването на работата на униформените.

Съобщенията за поставени взривни устройства са получени по електронен път. Това е поредна вълна на анонимна атака срещу обществени институции, като този път са свързани с престъпления срещу мъжете. Подобни сигнали са получени в цялата страна.