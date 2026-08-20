Работилница е посветена на домашната лютеница, тя е с вход свободен и е част от фестивала „Лято в Стария град“

Любителите на добрата храна ще могат да се докоснат до професионалните кулинарни техники на шеф Костадин Шанков в Пловдив. Кулинарната работилница ще се проведе на площад „Седмият хълм“, в градинката до Джумая джамия.

По време на събитието посетителите ще могат да наблюдават на живо приготвянето на храна и да научат интересни идеи, похвати и малки професионални тайни от шеф Шанков. Работилницата съчетава кулинария и приятна атмосфера на открито, като публиката ще има възможност да бъде непосредствено до процеса на приготвяне.

Идеята на топ готвача, който е и ветеринарен лекар, е по време на събитието да демонстрира своята рецепта за лютеница, приготвена на място и поднесена на присъстващите върху прясно изпечен хляб. Шеф Шанков призовава гостите да носят записани своите домашни рецепти. В последствия от събраните зааписки ще бъде оформен общ сборник, отразяващ регионалното разнообразие в страната.

Събитието е част от фестивала „Лято в Стария град“, който се провежда в Пловдив от 4 юни до 29 август 2026 г. Организатор на работилницата е агенция „Антракт“ – Стартира Лято в Стария град

Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 г.

Входът е свободен.

Кулинарната работилница е възможност за пловдивчани и гостите на града да прекарат време на открито, като едновременно с това научат нови техники и идеи от професионален готвач.