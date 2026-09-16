Безплатен градски транспорт за учениците в Пловдив: кой има право и как се взема карта

Кой има право на безплатна карта, какви документи са нужни и къде се издават

Учениците до 12. клас пътуват безплатно, но само при изпълнение на две условия – да учат в Пловдив и да имат адрес в града

От началото на учебната година учениците до 12. клас могат да пътуват безплатно в градския транспорт на Пловдив. Правото важи до завършване на средното образование, но има важно условие: детето трябва да учи в училище на територията на община Пловдив и да има постоянен или настоящ адрес в града.

Безплатното пътуване не става автоматично с ученическата книжка. Необходимо е да бъде издадена персонализирана електронна карта.

Какви документи са нужни?

Родителите трябва да подготвят:

Документ за самоличност – лична карта на ученика, а за деца под 14 години – лична карта на родителя или настойника. С него се удостоверява постоянният или настоящият адрес в Пловдив.

– лична карта на ученика, а за деца под 14 години – лична карта на родителя или настойника. С него се удостоверява постоянният или настоящият адрес в Пловдив. Служебна бележка от училището, че ученикът е записан за текущата учебна година.

Училището трябва да се намира на територията на община Пловдив и да е вписано в регистъра на Министерството на образованието и науката.

Колко време важи картата?

Картата се издава за срок до една година.

За учениците в 12. клас има специално правило – картата е валидна до 30 юни в годината на завършването.

А ако детето учи в Пловдив, но живее извън града?

Тук е важната подробност.

Ученик, който учи в пловдивско училище, но има постоянен или настоящ адрес в друга община – например „Родопи“, „Марица“ или Асеновград, няма право на безплатна ученическа карта по новия режим.

Тези ученици обаче могат да продължат да използват преференциалните ученически карти по досегашния ред.

Къде се издава картата?

Персонализираните карти за безплатно пътуване се издават на официалните гишета и бюра за продажба на карти за градския транспорт в Пловдив.

Добре е документите да бъдат подготвени предварително – особено служебната бележка от училището, тъй като без нея записването за настоящата учебна година няма как да бъде удостоверено.

Решението е в сила, но издаването на картите тепърва започва

Решението за безплатното пътуване вече е в сила, но първите карти все още не са издадени, тъй като учебната 2026/2027 година току-що започна. Издаването им предстои след като учениците представят необходимите документи, включително служебна бележка от училището за записването им през новата учебна година.

Така че родителите не трябва да се притесняват, ако към първия учебен ден детето все още няма новата безплатна карта – режимът е приет и действа, а издаването на персонализираните карти предстои.

Накратко: ако ученикът е до 12. клас, учи в Пловдив и има постоянен или настоящ адрес в града – полага му се безплатна персонализирана карта за градския транспорт. Ако учи в Пловдив, но адресът му е в съседна община – остава на преференциален режим.