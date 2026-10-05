Полицейска акция в клиника на УМБАЛ „Св. Георги“

Полиция блокира входове на УМБАЛ „Св. Георги“ на бул. „Васил Априлов“, пациенти чакат пред болницата

Икономическа полиция и специализирани екипи са в първа база на болницата, извършва се документална проверка

Полицейска акция се провежда от сутринта в първа база на УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Екипи на полицията са влезли в няколко сгради в комплекса на бул. „Васил Априлов“, като са блокирани входовете откъм булеварда и ул. „Любен Каравелов“.

На място има полицейски автомобили и бусове, а служители на Икономическа полиция и специализирани полицейски сили извършват действия в различни клиники. Проверяват се и сградите, в които се намират Клиниката по ревматология, диализното отделение и Клиниката по нефрология.

Полицията е пристигнала малко преди 8 часа. Извършва се документална проверка, като по първоначална информация са предприети действия и по изземване на медицинска документация. Има данни и за разпити на лекари и пациенти.

Заради акцията достъпът до някои от клиниките е ограничен. Пациентите на Клиниката по ревматология са допускани само до определени части от сградата и са останали да чакат пред лечебното заведение.

снимка: стопкадър нова тв

Сред тях са хора за планов прием, както и пациенти, очакващи комисия за изписване на биологична терапия. Част от чакащите твърдят, че не могат да се свържат с лекарите си и че приемът временно е спрян.

На пациентите е било съобщено, че проверката може да продължи през целия ден.

Към момента няма официално съобщена причина за специализираните полицейски действия. От полицията потвърдиха, че в пловдивска болница се провежда акция, като допълнителна информация се очаква на по-късен етап.

Сред проверяваните структури са клиники и отделения, в които се лекуват пациенти с хронични заболявания, което допълнително затруднява хората, дошли за предварително планиран прием.

По първоначална информация една от възможните версии е свързана с финансово престъпление и средства по линия на НЗОК, но към този момент няма официално потвърждение за характера на разследването.

Очаквайте подробности.

снимка: радио Пловдив