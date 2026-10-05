Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Генов е подал оставката си пред министър-председателя в петък. Това съобщиха от Института за пътна безопасност, като свързаха решението му със спора около подмяната и монтажа на пътни мантинели.

По информация на института Генов е изразил несъгласие с начина, по който се извършват дейностите, както и с действията на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

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От Института за пътна безопасност твърдят, че „Автомагистрали“ е било поставено под натиск да монтира мантинели, за които не са били представени сертификати, инструкции за монтаж, проекти и договори. Според организацията съоръженията са произведени от турската компания „Карач“ от Бурса.

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Оттам определят оставката на Генов като отказ да поеме отговорност за подобен монтаж.

Искат отговори за мантинелите

„Въпросите вече не са само към министър Шишков“, заявяват от Института за пътна безопасност, като настояват да бъде изяснено кой е взел решението за поставянето на съоръженията и на какво основание.

Организацията очаква оставка да подаде и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров.

От института настояват за незабавни отговори относно произхода и документите на използваните мантинели, както и за това кой е разпоредил монтажа им.