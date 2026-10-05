Имотният пазар се охлажда: Пловдив сред градовете с най-голям спад

Броят на сделките с имоти в България е намалял значително през третото тримесечие на годината, показват данните на Агенцията по вписванията. Между юли и септември са вписани 45 312 сделки, спрямо 58 184 за същия период на 2025 г. Това представлява спад от 22,1% на годишна база.

Най-сериозно охлаждането се усеща на големите пазари, където на места спадът на вписаните продажби надхвърля 25%.

По-малка разлика спрямо пролетта

Спрямо второто тримесечие обаче спадът е значително по-умерен. През лятото са отчетени 653 сделки по-малко спрямо периода април–юни, или 1,4% спад.

Без София останалите служби по вписванията дори отчитат ръст от 2,5% на тримесечна база. Най-съществено е увеличението в Бургас – 12,6%, следван от Русе с 1,3%.

В столицата обаче активността се е понижила осезаемо – сделките са с над 1500 по-малко спрямо предходното тримесечие, което означава спад от близо 18%.

Пловдив и Варна с двуцифрен спад

Пловдив е сред големите градове с най-сериозно намаление на годишна база. В града вписаните сделки са 23,9% по-малко спрямо третото тримесечие на 2025 г.

Във Варна спадът достига 26,3%, а в София – 21,2%. Най-голямо намаление сред големите градове е отчетено в Стара Загора – 27,8%.

Още по-сериозен е спадът в Хасково – 34,6%, и Шумен – 31,4%.

На годишна база двуцифрено намаление на сделките е регистрирано в 107 от общо 113 служби по вписванията в страната.

Има и райони с ръст

Общата тенденция не е еднаква за всички части на страната. Югозападна България например показва отделни изключения.

В Благоевград сделките са се увеличили с 16,4% спрямо второто тримесечие и с 19,8% спрямо същия период на миналата година. В Гоце Делчев ръстът на годишна база е 11,2%, а спрямо пролетта – 30,7%.

В Разлог обаче картината е обратната – там годишният спад достига 30,4%.

Ръст от 33,6% на годишна база се отчита и в Сливница, където близостта до автомагистрала „Европа“ продължава да подкрепя интереса към имотите.

Според анализа част от по-слабата активност в определени райони може да е свързана и с промените около т.нар. американски ТЕЦ-ове и доходите на служителите в тях. Влиянието на този фактор върху местните имотни пазари обаче трудно може да бъде измерено.