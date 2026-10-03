Инициативата предвижда поетапно премахване на таксите за пътуване и настоява за редовни, чисти и общински автобуси

Подписка за въвеждане на безплатен градски транспорт започна в Пловдив. Инициативата стартира днес на Гребната база, а през следващите дни ще бъдат обявени и други места в града, на които гражданите ще могат да подкрепят предложението си с подпис.

Зад кампанията стои гражданското сдружение „Браво Пловдив“, което поставя безплатния обществен транспорт сред основните си каузи. От организацията смятат, че при добри финансови разчети, ефективно управление и подходяща организация премахването на цената на билета е постижима цел.

Идеята обаче не се изчерпва с безплатното пътуване. Според инициаторите Пловдив има нужда от редовен, чист, екологичен и общински градски транспорт, който да бъде реална алтернатива на личните автомобили и да допринесе за намаляване на задръстванията и замърсяването на въздуха.

„Пловдив има нужда от градски транспорт, който е редовен, чист, екологичен и общински. Само тогава той може да бъде реална алтернатива на личния автомобил. Ако искаме по-малко задръствания и по-чист въздух, трябва да дадем на хората удобна и надеждна възможност да се откажат от ежедневното използване на автомобилите си“, заявяват от сдружението.

От „Браво Пловдив“ припомнят, че са подкрепили предложенията за безплатно пътуване на всички ученици и за въвеждане на т.нар. „Бял билет“ – безплатен транспорт в дните със сериозно замърсяване на въздуха. Организацията заявява намерение да предложи и безплатно пътуване за пенсионери и хора с увреждания.

Според сдружението поетапното разширяване на кръга от граждани, които могат да използват градския транспорт безплатно, трябва да върви паралелно с подобряване на качеството на услугата. Оттам смятат, че изграждането на нови пътища и паркинги само по себе си няма да реши проблемите със задръстванията и мръсния въздух.

„Силният обществен транспорт е основата на мобилността във всеки съвременен европейски град. Пловдив също трябва да върви в тази посока. Не просто повече автобуси, а транспорт, на който хората могат да разчитат всеки ден“, посочват от организацията.

След приключването на кампанията подписката ще бъде внесена в Общинския съвет – Пловдив и представена пред кмета на града. Предстои да бъде публикуван график с локациите, на които пловдивчани ще могат да се включат в инициативата.

От сдружението призовават гражданите, които подкрепят идеята за безплатен градски транспорт, да се присъединят към подписката с позицията, че промяната на транспортния модел изисква както обществена подкрепа, така и конкретни решения от страна на местната власт.