Решението е след проверки на Медицински надзор, установил лечение на пациенти в направления извън разрешителното на лечебното заведение.

Хоспитализираните трябва да бъдат преместени в други болници в града.

Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на пловдивската болница „Медикус Алфа“. Решението е взето след проверки и доклад на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, при които са установени нарушения, свързани с извършване на медицински дейности извън обхвата на издаденото разрешение.

Според здравното министерство основание за крайната мярка е съвкупността от констатираните нарушения, сред които реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления, за които болницата не е имала съответното разрешение, съобщава offnews.bg.

От Министерството на здравеопазването посочват, че установените обстоятелства не могат да бъдат пренебрегнати при преценката за законосъобразността на осъществяваната от лечебното заведение дейност.

Лечебната дейност трябва да бъде прекратена от датата, на която заповедта бъде съобщена на болницата. Регионалната здравна инспекция в Пловдив трябва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други лечебни заведения в града.

Заповедта на здравното министерство подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването ѝ. Подаването на жалба обаче няма да спре изпълнението на решението и прекратяването на лечебната дейност.

Припомняме, че болница „Медикус Алфа“ влезе в центъра на общественото и институционалното внимание през април 2025 г., след смъртта на 6-годишния Ангел от Белащица, починал след стоматологично лечение под пълна упойка в лечебното заведение. Случаят предизвика протести пред клиниката и проверки от институциите, а прокуратурата започна разследване за евентуална лекарска грешка. През януари 2026 г. съобщихме за административните санкции след проверката на „Медицински надзор“. На стоматоложката, извършила интервенцията, беше наложена глоба от 100 лева, след като съдът отмени друга санкция в размер на 300 лева. Според констатациите на агенцията нарушенията са свързани с липсата на консултация с детски лекар преди общата анестезия и с необходимата специализация за лечение на деца.

Към момента в предоставената информация от МЗ не се посочва колко пациенти са хоспитализирани в „Медикус Алфа“, нито в кои конкретни медицински направления са установени нарушенията. Не са представени и подробности за отделните случаи, описани в доклада на ИА „Медицински надзор“.