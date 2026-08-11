Мирен протест в памет на Георги Кузев пред Съдебната палата в Пловдив

На 13 август близки и граждани ще се съберат в подкрепа на семейството на убития 37-годишен мъж, докато Апелативният съд разглежда мерките за неотклонение на петимата непълнолетни обвиняеми

Мирен протест в памет на Георги Кузев ще се проведе на 13 август пред Съдебната палата в Пловдив. Организаторите призовават гражданите да се присъединят в знак на съпричастност към семейството на убития 37-годишен мъж.

Протестът ще започне в 9:30 часа, а от 10:00 часа Апелативният съд – Пловдив ще разгледа жалбите срещу мерките за неотклонение „задържане под стража“ на петимата непълнолетни обвиняеми за жестокото убийство на Георги.

Организаторите заявяват, че протестът е в подкрепа на семейството му и с искане за справедлив, обективен и безпристрастен съдебен процес.

„Всеки, който желае да почете паметта на Георги и да изрази своята съпричастност към неговото семейство, може да се присъедини“, посочват организаторите.

Те подчертават, че проявата ще бъде изцяло мирна.

Протестът ще се проведе на 13 август от 9:30 часа пред Съдебната палата в Пловдив.