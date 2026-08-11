Община Кричим поема разходите по погребението на Георги Кузев

Община Кричим ще поеме разходите по транспортирането на тялото и погребението на Георги Кузев, който почина след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив.

Решението беше обявено от кмета на Кричим Атанас Калчев, който заяви, че местната власт поема както институционален, така и човешки ангажимент към близките на починалия.

„Община Кричим се ангажира да поеме разходите по погребалния ритуал в гробищния парк на гр. Кричим, защото това е най-малкото, което можем да направим, за да бъде изпратен достойно Георги Кузев в последния му земен път“, посочи Калчев.

По думите му, при необходимост общината е готова да издаде характеристична справка, ако такава бъде поискана от адвокатите, представляващи интересите на починалия.

Кметът подчерта, че в този тежък момент семейството и близките на Георги Кузев не бива да бъдат оставени сами да поемат организационната и финансовата тежест след трагедията.

От общината уверяват, че ще окажат необходимото съдействие в рамките на своите правомощия, като същевременно ще уважават работата на разследващите органи и правото на близките да получат отговори за всички обстоятелства около смъртта му.

Снимка: Елена Величкова/Facebook