При закрити врати гледат мерките на младежите за побоя над непалците

При закрити врати ще се гледа мярката за неотклонение на задържаните за побоя над непалските граждани в центъра на Пловдив Теодор и Ангел – съответно на 18 и 17 години. Причината за решението на съда е непълнолетната възраст на по-малкия от двамата младежи с почти голи глави.

Оказа се, че всъщност непълнолетният Ангел е присъствал на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм и има пряк контакт с групата тийнейджъри, пребили до смърт и гаврили се с жертвата само преди няколко дни. Наблюдаващият прокурор подчерта, че не е имало никаква причина или провокация за нападението на тийнейджърите над непалците, които от няколко месеца вадили хляба си във фабрика за печатане в село край Пловдив. Според представители на държавното обвинение няма данни за пряко участие на Ангел в жестокото престъпление на Младежкия хълм – не е бил активна страна в издевателството, не е нанасял удари.

Майката на 17-годишния младеж, който е бил задържан за нападението над непалските граждани и според прокуратурата е присъствал, но не е участвал пряко в убийството на Георги Кузев, даде своята версия за случилото се в кулоарите пред журналисти.

По думите ѝ младежите са искали да „сплашат“ Кузев, тъй като го смятали за педофил. Тя разказа, че след случилото се синът ѝ бил разстроен, плакал и ѝ казал, че се е опитал да спре останалите, но не е успял. „Не е участвал в побоя, само е наблюдавал“, заяви жената. По думите ѝ групата представлявала своеобразна „глутница“ и „секта“, в която младежите си влияели и взаимно си „промивали мозъците“.

Жената разказа още, че синът ѝ се е запознал със скинари, когато е бил на 16 години, след което започнал да излиза нощем и да употребява алкохол. По думите ѝ тя многократно е подавала сигнали на телефон 112, но не е получила реакция нито от полицията, нито от общинска охрана.

„Някакъв ад е, откакто се запозна с тези младежи“, каза майката.

Кошмарът на една майка в съда

Разследването по нападението над непалците все още продължава, като има данни за участие на двамата младежи в други подобни прояви, както и за принадлежност към скинхед групи.

Междувременно стана ясно, че Митрополит Николай ще отслужи опелото на убития на Младежкия хълм Георги Кузев в Кричим в петък на 14 август, а Общината поема разноските за погребението му.