Митрополит Николай ще отслужи опелото на Георги Кузев в Кричим

В петък в новия гробищен парк на Кричим ще бъде погребан Георги Кузев, който почина след жестокия побой на Младежкия хълм в Пловдив. Опелото и погребалната церемония ще бъдат извършени от пловдивския митрополит Николай, съобщиха от община Кричим.

Преди това, от 8:30 до 10:30 часа, в храм „Св. св. Козма и Дамян“ в Кричим ще се състои поклонението пред тленните останки на 37-годишния мъж.

Община Кричим пое разходите по транспортирането на тялото и погребението на своя съгражданин. Кметът Атанас Калчев заяви, че това е „най-малкото, което можем да направим“, за да бъде Георги Кузев изпратен достойно в последния му земен път.

Община Кричим поема разходите по погребението на Георги Кузев

37-годишният Георги Кузев беше намерен в тежко състояние в подножието на Младежкия хълм, след като според разследването е бил нападнат от група тийнейджъри. Той по-късно почина в болница.

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По случая са задържани петима младежи на възраст между 14 и 17 години. Според разследващите те са участвали в побоя и издевателствата над Кузев. Като съпричастни към случая са установени още петима младежи, които не са задържани.

Разследването по тежкия случай продължава.