Изчезна позлатената машина за е-билети на пл. Съединение в Пловдив

Само час след като „Под тепето“ показа „Златния билет“ на Севдалина Кочевска, позлатената машина изчезна – на място останаха единствено циментовият постамент и запълнената дупка от електрозахранването

Само час след като „Под тепето“ публикува историята за мистериозно позлатената машина за е-билети на площад „Съединение“, от нея вече няма и следа.

Позлатиха машина за е-билети в Пловдив, която така и не заработи

В редакцията започнаха да постъпват сигнали от пловдивчани, които специално отишли до спирката, за да видят на живо „Златния билет“, но вместо арт акция открили… празно място.

„Под тепето“ тръгна по следите на изчезналия артефакт.

На мястото на някогашната машина за продажба на електронни билети – едно от съоръженията, които от години стоят неизползвани по пловдивските спирки – днес е останал само циментовият постамент. Самата позлатена „лафка“ за е-билети се е дематериализирала.

Изчезнала е дори и следата от електрическата ѝ връзка. Дупката, в която е минавала комуникацията към машината, вече е прилежно запълнена.

А на място „Под тепето“ попадна на разочаровани почитатели на изкуството, дошли специално да видят акцията.

Какво са очаквали да видят и какво са заварили – вижте във видеото на „Под тепето“.

Брилянтна герила акция?

Въпросът, който логично възникна след изчезването, е дали позлатената машина не е била част от още по-брилянтна концепция.

В края на краищата темата на тазгодишната Седмица на съвременното изкуство е „Бъг в реалността“. Видео от процеса на създаване на творбата на Севдалина Кочевска може да видите във Фейсбук страницата на Под тепето и в Инстаграм.

Ако една позлатена машина за несъществуващ е-билет се появи в града, а малко по-късно изчезне, оставяйки след себе си единствено постамента, това вече звучи почти като изкуство на изчезването.

Само че има и друга версия.

Съвпадение ли е?

„Под тепето“ потърси официален отговор от Община Пловдив.

От пресцентъра на общината обясниха, че е започнала поетапна акция по демонтаж на съоръженията, които пречат и загрозяват градската среда.

Оттам подчертаха, че изчезването на машината е случайно съвпадение с появата на арт акцията.

Така че, поне засега, няма официално потвърждение за „арт акция в акцията“.

Но има нещо безспорно любопитно.

Позлатената машина беше поставена именно върху съоръжение, което от години не изпълнява функцията, за която е монтирано. И точно когато превърнаха този градски остатък в произведение на изкуството, той беше демонтиран.

Съвременността понякога има странно чувство за хумор.

А дали „Златният билет“ ще се появи отново на друго място, или това е бил неговият кратък живот в градската среда?

Очаквайте подробности.