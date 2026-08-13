ТИЗ и Черкезкьой създават общ търговско-логистичен център

Тракия икономическа зона (ТИЗ) и индустриалната зона Черкезкьой(Çerkezköy Organized Industrial Zone) започват работа по създаването на съвместен търговско-логистичен център, който ще свърже производството в Турция с логистиката и износа през България към ЕС. Инициативата беше обсъдена на среща между заместник-министъра на икономиката Красимир Якимов, областния управител на Пловдив Георги Янев и ръководствата на двете зони. В същото време компаниите, които произвеждат в ТИЗ ще получат достъп до турския пазар през зоната в Черкезкьой.

Зам.-министър Якимов подчерта, че България и Турция отбелязват рекордни нива на двустранен стокообмен и имат потенциал за още по-силно икономическо партньорство. Той посочи, че в бюджета за 2026 г. са предвидени 200 млн. евро за енергоемки производства и 60 млн. евро за сертифицирани инвеститори, сред които има и компании с турски капитал.

Председателят на Борда на директорите на Търговско-промишлената камара на Черкезкьой Ахмет Четин представи индустриалната зона като една от най-големите и най-бързо развиващите се в Турция. Тя обединява 6 подзони, в които работят над 1000 компании, а 28% от продукцията се изнася на международните пазари. Четин подчерта, че Черкезкьой е мощен индустриален хъб, а България е най-близката входна точка към ЕС, което прави партньорството с ТИЗ стратегически важно за турските компании.

Областният управител на Пловдив Георги Янев подчерта, че Пловдивска област е един от най-силните икономически двигатели на България, а Тракия икономическа зона е една от най-големите индустриални екосистеми в Югоизточна Европа. Регионът е част от основната трансевропейска транспортна мрежа и естествен хъб за международните товарни потоци между Турция, Гърция и Европа.

В Тракия икономическа зона оперират над 200 компании, в тях работят над 75 000 души и формират над 43% от регионалния БВП. ТИЗ беше посочена като ключов фактор за икономическото развитие на региона и естествен партньор за трансгранични индустриални инициативи.

В срещата участваха народният представител Катя Стайкова, турският консул в Пловдив Емре Манав, представители на бизнеса от зоната в Черкезкьой, ръководството на турската индустриална зона и журналисти.