Августовски сняг в Стария град: Днес е последният шанс да завали в двора на Етнографския музей

Сняг в средата на август ще вали за последно днес в двора на Регионалния етнографски музей в Пловдив. Необичайната гледка е част от артистичния проект „Псевдоприрода 2.0“, който през последните дни превърна едно от емблематичните пространства в Стария град в място, в което сезоните сякаш са разменили местата си.

Докато Пловдив е в разгара на лятото и температурите навън напомнят за августовските жеги, в двора на музея пада сняг. Ефектът е едновременно впечатляващ и леко сюрреалистичен – бяло зимно време насред лято и в сърцето на Стария град.

Днес е последният ден, в който посетителите могат да видят снежното преживяване.

Вечерта „Псевдоприрода 2.0“ ще сложи край на представянето си в Пловдив с финална среща и последна обиколка. Събитието започва в 18:00 часа в Регионалния етнографски музей.

Проектът поставя във фокус отношенията между човека и природата и начина, по който технологиите и човешката намеса променят представите ни за естественото. Снегът през август е един от най-видимите и буквални примери за тази игра с природните процеси.

Така една от най-необичайните гледки в Пловдив това лято може да бъде видяна още само днес.

Ако сте пропуснали августовския сняг досега – днес е последният ви шанс.

Кадрите на „Под тепето“ показват как снегът вали в двора на Етнографския музей насред летния Пловдив.Вижте ги ТУК.