Протест за Пловдивския панаир и в понеделник

Пловдивчани излязоха на протест в защита на Международния панаир, а организаторите обявиха нова демонстрация в понеделник, 17 август, пред сградата на Община Пловдив. Началният час е 19:00 часа.

Вчерашният протест събра десетки граждани въпреки високите температури и отпускарския сезон. Сред участниците бяха и наследникът на създателя на Пловдивския панаир д-р Обрейков – Величко Обейков, както и депутатът Манол Пейков, който представи историята на казуса с акциите на дружеството.

Организаторите заявиха, че ще продължат с протестите, докато държавата не предприеме действия по съдебното дело за собствеността върху панаира.

Причината за новата демонстрация е наближаващият 19 август – крайният срок за действията на Министерството на финансите по делото пред Върховния касационен съд. Според организаторите министърът на финансите Гълъб Донев трябва да встъпи като страна в процеса и да потвърди извършените до момента процесуални действия от Министерството на икономиката.

Именно въпросът кой представлява държавата по делото стана ключов след последното определение на ВКС, с което съдът прие, че активната легитимация да представлява държавата принадлежи на министъра на финансите.

От инициативата „Пловдив на гражданите“ заявяват, че ако Министерството на финансите не предприеме необходимите действия, ще поискат оставката на Гълъб Донев и ще сезират прокуратурата за евентуална безстопанственост. Организаторите заявяват още, че ще търсят отговорност и по съдебен ред за евентуално нанесени вреди на държавния интерес.

Протестът в понеделник ще бъде под надслов „Панаирът е на българските граждани, НЕ на олигарсите!“

Казусът с Международния панаир Пловдив е свързан с опитите през годините да бъде променена структурата на собствеността на дружеството и да бъде увеличен контролът на „Пълдин Туринвест“, свързано с бизнесмена Георги Гергов. Държавата притежава акции в панаира, а съдебният спор продължава.

Организаторите призовават пловдивчани да се присъединят към протеста в понеделник пред Общината.

Снимки: Atanas Kostov/Facebook