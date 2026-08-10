Демерджиев за убийството на Младежкия хълм: И „Киберсигурност“ към ГДБОП работи по потресаващия случай
10 са задържаните, петима са с повдигнати обвинения, може да има още. Именно присъствието на непълнолетните в социалните мрежи е помогнало за бързото разкриване на престъплението, заяви вътрешният министър
Отдел „Киберсигурност“ към ГДБОП също е включен в работата по убийството на 37-годишния мъж в подножието на Младежкия хълм в Пловдив. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по време на брифинг в града, след като откри новата токсикохимична лаборатория на ОД на МВР в Пловдив.
„И отдел „Киберсигурност“ към ГДБОП са включени в работата в този толкова потресаващ случай“, заяви Демерджиев.
По думите му към момента са задържани 10 души, като на шестима са повдигнати обвинения.
Министърът подчерта, че именно активността на младежите в социалните мрежи е помогнала на разследващите да стигнат бързо до тях.
„Именно присъствието им в социалните мрежи е спомогнало бързото разкриване на престъплението“, посочи той.
Демерджиев коментира и появилата се информация, че задържаните са се представяли като „ловци на педофили“.
Той беше категоричен, че подобни действия от страна на граждани не са правна процедура и не се толерират от държавата.
„Няма подобни такива правни действия, които гражданите да правят. Не толерираме подобни прояви“, заяви вътрешният министър.
Още от коментарът му по темата вижте във видеото.
Случаят с убийството на 37-годишния мъж на Младежкия хълм продължава да се разследва под ръководството на прокуратурата.
Очаквайте подробности.