Демерджиев за убийството на Младежкия хълм: И „Киберсигурност“ към ГДБОП работи по потресаващия случай

10 са задържаните, петима са с повдигнати обвинения, може да има още. Именно присъствието на непълнолетните в социалните мрежи е помогнало за бързото разкриване на престъплението, заяви вътрешният министър

Отдел „Киберсигурност“ към ГДБОП също е включен в работата по убийството на 37-годишния мъж в подножието на Младежкия хълм в Пловдив. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по време на брифинг в града, след като откри новата токсикохимична лаборатория на ОД на МВР в Пловдив.

„И отдел „Киберсигурност“ към ГДБОП са включени в работата в този толкова потресаващ случай“, заяви Демерджиев.

По думите му към момента са задържани 10 души, като на шестима са повдигнати обвинения.

Министърът подчерта, че именно активността на младежите в социалните мрежи е помогнала на разследващите да стигнат бързо до тях.

„Именно присъствието им в социалните мрежи е спомогнало бързото разкриване на престъплението“, посочи той.

Демерджиев коментира и появилата се информация, че задържаните са се представяли като „ловци на педофили“.

Той беше категоричен, че подобни действия от страна на граждани не са правна процедура и не се толерират от държавата.

„Няма подобни такива правни действия, които гражданите да правят. Не толерираме подобни прояви“, заяви вътрешният министър.

Още от коментарът му по темата вижте във видеото.

Случаят с убийството на 37-годишния мъж на Младежкия хълм продължава да се разследва под ръководството на прокуратурата.

Очаквайте подробности.