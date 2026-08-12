Германските „нови“ вагони тръгват от Пловдив към Варна: летяща сауна или модернизация?

От днес БДЖ пуска вагони втора употреба от Deutsche Bahn по два от влаковете между Пловдив и Варна. Те са модернизирани в Германия, но климатичните им системи вече станаха повод за сериозни въпроси – особено когато термометрите у нас минат 35 градуса

Пловдивчани, които днес тръгват към Варна с влак, може да попаднат на добре познатите вече „нови“ германски вагони.

От 12 август до края на месеца БДЖ променя състава на бързите влакове по направлението Пловдив – Варна – Пловдив, като включва доставените от Германия вагони серия 22-97. това съобщиха от Пътнически превози.

Промяната засяга БВ 8631, който тръгва от Пловдив в 6:45 часа, и БВ 8632 от Варна за Пловдив, който потегля в 16:55 часа.

На пръв поглед това звучи като добра новина – по-свеж интериор, салонен тип вагони, климатизация и усещане за по-модерен влак.

Само че има една подробност.

Тези „нови“ вагони всъщност са вагони втора употреба от германските железници Deutsche Bahn, закупени от България като бързо решение на хроничния недостиг на подвижен състав.

И точно климатизацията им вече има история.

„Новите“ вагони са на няколко десетилетия

Вагоните от серия 22-97 не са ново производство. Голяма част от тях са произведени през 80-те и 90-те години, след което са модернизирани и използвани от германските железници.

През 2024 г. първите от тях бяха представени в България като част от сделката с Deutsche Bahn. Тогава Министерството на транспорта обяви намерението за доставка на до 70 модернизирани германски вагона, с които да бъде обновена значителна част от остарелия парк на БДЖ.

Проблемът е, че „модернизиран“ не означава „нов“.

А българското лято се оказа сериозен тест именно за една от най-важните системи във вагоните – климатизацията.

Климатикът и българските 35 градуса

Още през юли 2024 г., когато германските вагони започнаха да се движат по българските линии, климатичните системи се оказаха неспособни да осигурят нормална температура при екстремните жеги.

Тогавашният транспортен министър Георги Гвоздейков обясни, че при външни температури над 35 градуса системата може да попадне в режим на претоварване, ако не е настроена правилно. Заради проблемите тогава беше разпоредено във влаковете да пътуват техници и да бъде обучен допълнително персоналът.

Темата обаче не е останала в миналото.

През юни тази година транспортният министър Георги Пеев отново посочи проблема: част от климатичните системи на вагоните са проектирани да работят при външни температури до 35 градуса, което затруднява експлоатацията им при сегашните летни горещини.

А това вече е доста важна информация за всеки, който в августовски следобед се качва на влак от Варна към Пловдив.

Защото БВ 8632 потегля от Варна в 16:55 часа.

Тоест в най-топлата част от деня. Ето защо ви припомняме изпитани препоръки за всеки тип вагон и вероятност за комфорт, за да можеш буквално с един поглед да решиш как да пътуваш до морето:

А прозорците?

Тук идва другият проблем, за който пътници вече са разказвали при предишната експлоатация на вагоните.

Салоните са климатизирани и прозорците не са предвидени за нормално отваряне като при старите български вагони.

Когато климатизацията не работи както трябва, това означава, че класическият вариант „ще отворим прозореца и ще влезе въздух“ практически не е решение.

Именно това превърна някои от първите пътувания на германските вагони в сериозен проблем през горещото лято на 2024 г.

Има и друг технически въпрос

Около германските вагони възникнаха спорове и за електрическата им съвместимост с българската железопътна инфраструктура.

През 2025 г. тогавашният транспортен министър Гроздан Караджов публично посочи различията в захранването като възможен фактор за проблемите, докато други представители на железниците защитаваха сделката.

Темата не е маловажна, защото именно през юли 2026 г. БДЖ отчита случаи на престои и сериозни закъснения по БВ 8632 заради липса на напрежение в контактната мрежа.

Това, разбира се, не означава автоматично, че причината е в германските вагони. Но показва в каква техническа среда се движат те.

От легенда в Германия до „новост“ в България

И тук историята става почти иронична.

Вагоните от този тип са част от една от най-запомнящите се епохи в германския железопътен транспорт.

През 80-те и 90-те години те са свързани с концепцията InterRegio – опит на германските железници да предложат достъпно и удобно пътуване на дълги разстояния между големите градове и регионите.

За времето си салонният дизайн, удобните седалки и модернизираната конструкция са били сериозна крачка напред.

Днес обаче ситуацията е обърната.

Докато Германия отдавна е продължила към следващите поколения железопътен транспорт, част от тези вагони продължават живота си в България.

И тук идва големият български парадокс: това, което

за Германия е железопътна история, за България през 2026 г. е „модернизация“.

Само че модернизацията има едно много важно условие – тя трябва да работи в реалността, в която се използва.

А реалността в Пловдив през август може да бъде 35, 36, 37 и повече градуса.

Интериорът на вагон № 61 52 22-97 012-6, в състава на БВ 8611 „Слънчев бряг“ София – Бургас през Пловдив – 26.08.2024 г., Снимка: Краси Иванов

Все пак има и добра новина

Не бива да се пропуска и другата страна.

БДЖ има сериозен недостиг на вагони. По данни, представени от транспортния министър през юли, дружеството разполага с 266 пътнически вагона при необходимост от около 285, а значителна част от наличния парк е на десетилетия.

На този фон модернизираните германски вагони са реален начин сравнително бързо да бъде подобрен комфортът поне по част от направленията.

Тоест проблемът не е, че вагоните са „германски“ или че са втора употреба.

Проблемът е дали са подходящи за условията, в които България ги експлоатира, и дали техническата им поддръжка може да осигури това, което е обещано на пътниците.

А за пловдивчани, които ще пътуват към морето в следващите седмици, практичният съвет е далеч по-прост:

Вземете си вода.

Защото БВ 8631 тръгва от Пловдив рано сутрин – в 6:45 часа.

Но ако се връщате с БВ 8632, ще се качите във Варна в 16:55.

И тогава вече ще разберете дали германската железопътна легенда е успяла да се адаптира към българското лято.

Още по темаата четете в След 20 години чакане: Новите влакове на БДЖ вече са в Пловдив

снимка на корицата: БДЖ