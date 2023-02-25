5.3 по Рихтер разлюля Централна Турция
Ново земетресение е регистрирано днес в централния турски окръг Нигде. Трусът е с магнитуд 5.3 по Скалата на Рихтер, показва справка на сайта на сеизмологичната обсерватория Кандилли в Истанбул, съобщава БТА.
Земетресението е регистрирано в 12:27 ч. българско време в район между градовете Обрук и Бор, а дълбочината му е била на пет километра под земната повърхност.
Трусът е регистриран и от правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), която е отчела същия магнитуд. По данни на сайта на АФАД за последните земетресения се посочва, че епицентърът е бил в околията на Бор на дълбочина 7 км.
Южна Турция регистрира засилена сеизмична активност след двата труса с магнитуд 7.7 и 7.6 по Рихтер с епицентър в окръг Кахраманмараш на 6 февруари. Над 50 хиляди са жертвите на тези земетресения в Турция и съседна Сирия.
По последни данни в Турция земетресението е отнело живота на 44 218 души.
Снимка: гр. Караманмараш, Турция/архив/ фото – Красимир Каракашев
385 коментари
Женский онлайн портал https://femalesecret.kyiv.ua онлайн-ресурс для девушек и женщин. Мода, красота, здоровье, семья и материнство. Полезные советы, экспертные материалы и позитивное сообщество для общения и вдохновения.
Сайт про машины https://tvk-avto.com.ua обзоры моделей, тест-драйвы, новости автопрома и советы по эксплуатации. Полезные статьи о выборе авто, уходе, ремонте и актуальные материалы для автовладельцев.
Автомобильный новостной портал https://tuning-kh.com.ua всё об авто в одном месте: новости, цены, обзоры, тест-драйвы, авторынок. Советы экспертов и полезные материалы для водителей и тех, кто планирует купить машину.
Сайт для женщин https://femaleguide.kyiv.ua гармония стиля и жизни. Уход за собой, рецепты, дом, отношения, карьера и путешествия. Читайте статьи, делитесь опытом и вдохновляйтесь новыми идеями.