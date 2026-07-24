Времето в Пловдив на 24 юли 2026 г.

Променлива облачност и максимални температури от 26-27 градуса предвиждат синоптиците за Пловдив днес. Очакват се превалявания в следобедните часове.

Атмосферното налягане в страната ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца. От запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието – временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България – от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18°-20° в западните райони до 26°-28° в източните, в София – около 19°.

В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. По-значителни ще са количествата в масивите на Западна България, Западните Родопи и в района на Централен Балкан. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг. Ще духа умерен до силен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето изгрява в 6 ч. и 10 мин. и залязва в 20 ч. и 56 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 46 мин. Луната залязва в 1 ч. и 18 мин. и изгрява в 17 ч. и 22 мин. Фаза на Луната: три дни след първа четвърт.