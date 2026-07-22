Опушване срещу комари на Младежкия притесни пловдивчани

Снимки, изпратени до „Под тепето“ от читатели тази вечер, предизвикаха тревога сред пловдивчани. На кадрите изглежда, че по склоновете на Младежкия хълм се виждат пламъци, а над тях се носи гъст дим.

Първоначалното впечатление е за пожар. Видимото „огнено“ сияние е оптична измама, породена от комбинацията между силното осветление по алеите на Младежкия хълм и обработка срещу комари. Според публикувания график тази вечер такава дейност да се извършва в район „Северен“, но пред „Под тепето“ потвърдиха, че пръскане се е извършвало и на Младежкия хълм, а пожар няма.

Пръскат срещу комари в шестте района на Пловдив