Нова тежка катастрофа магистралата край Пловдив

Нов тежък инцидент се е случил на автомагистрала Тракия края Пловдив днес. Няма сериозно пострадали участници в катастрофата, възникнала към 16 ч. днес в района на 138 км в посока Бургас.

По предварителни данни са се ударили микробус и лек автомобил с чуждестранни регистрации. След сблъсъка бусът преминал през мантинелата и се обърнал в крайпътна канавка, а колата спряла в аварийната лента.

Водачите са тествани за употреба на алкохол, резултатите са отрицателни. Движението в участъка на произшествието не е възпрепятствано, на място има полицейски екипи.