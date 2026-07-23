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Нова тежка катастрофа магистралата край Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:44ч, четвъртък, 23 юли, 2026
0 147 Преди по-малко от минута

Нов тежък инцидент се е случил на автомагистрала Тракия края Пловдив днес. Няма сериозно пострадали участници в катастрофата, възникнала към 16 ч. днес в района на 138 км в посока Бургас.

По предварителни данни са се ударили микробус и лек автомобил с чуждестранни регистрации. След сблъсъка бусът преминал през мантинелата и се обърнал в крайпътна канавка, а колата спряла в аварийната лента.

Водачите са тествани за употреба на алкохол, резултатите са отрицателни. Движението в участъка на произшествието не е възпрепятствано, на място има полицейски екипи.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:44ч, четвъртък, 23 юли, 2026
0 147 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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