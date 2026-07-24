Временно ще бъде спряно движението на моторни превозни средства по ул. „Цар Асен I“, в участъка от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Г. М. Димитров“ утре, 25.07.2026 г., между 7 и 16.30 ч., съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Ограничението се въвежда във връзка с извършване на строително-монтажни дейности по изграждането на еднофамилна жилищна сграда на ул. „Иван Вазов“ № 7–9.

Отново утре, 25.07.2026 г., между 8 и 16 ч., ще бъдат разположени бетонпомпи и бетоновози за полагане на бетон в дясната лента на южното платно на бул. „Свобода“, в участъка от ул. „Инж. Стефан Христов Гешов“ до бул. „Копривщица“.

Движението в участъка няма да бъде спирано, но поради наличието на специализирана строителна техника водачите трябва да преминават с повишено внимание и да спазват временната организация на движението и поставената сигнализация.

След приключване на строителните дейности техниката ще бъде изтеглена, а участъкът ще бъде освободен за нормално движение.