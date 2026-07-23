Въвеждат обезопасителните мерки на Околовръстното до четири месеца

Ограничават скоростта до 50 км/ч, премахват част от мантинелите и поставят разделителни колчета

Околовръстният път на Пловдив ще бъде обезопасен чрез няколко основни мерки, които ще бъдат въведени след около четири месеца. Максимално допустимата скорост по цялото трасе на критичния пътен участък ще бъде ограничена до 50 км/ч. Предвижда се премахване на спорните мантинели навсякъде, където това е възможно, както и поставяне на светлоотразителни колчета между платната на местата, където изпреварването и левият завой са забранени.

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще разполага с един месец, за да изготви техническия проект. След това той ще бъде подложен на обществено обсъждане в продължение на три месеца, преди мерките да бъдат въведени. Следващият етап ще бъде тримесечен тестов период, през който ще се анализира ефектът от предприетите действия за обезопасяване на пътя. В този срок ще се преценява дали въведените мерки са достатъчно ефективни и дали част от тях могат да бъдат облекчени.

Това стана ясно на пресконференция в Областната администрация, на която областният управител Георги Янев представи детайли от идейния проект на АПИ за Околовръстния път на Пловдив. Той припомни, че капацитетът на трасето е напълно изчерпан, тъй като по него ежедневно преминават около 24 хиляди моторни превозни средства.

Янев цитира разчети на АПИ, според които при максимална скорост от 50 км/ч 17-километровият участък между кръговите кръстовища на Пазарджишко и Асеновградско шосе ще се изминава за около 17 минути. Ако ограничението бъде 60 км/ч, разликата във времето ще бъде едва около три минути.

„Смятам, че три минути са твърде малко, за да предприемем този риск и да допуснем максимална скорост от 60 км/ч“, заяви областният управител.

Посочи и другите предимства на по-ниската максимална скорост- значително по слаба сила на удара при евентуални инциденти, по-висока ефективност на разделителните колчета и мантинелите при 50 километра в час, отколкото при 60.

Той уточни още, че на местата, където има нерегламентирани подходи към околовръстния път, ще има мантинели. Янев подчерта, че твърдо поддържа предложените от АПИ действия по обезопасяването на шосето.

По думите му експертната работна група по реализиране на големия проект за цялостната реконструкция на пътя вече е сформирана и съгласувана, като предстои министърът на регионалното развитие да издаде заповед за официалното ѝ утвърждаване.

Георги Янев допълни, че в началото на следващата година може да започне същинската реконструкция на първия от трите етапа на Околовръстния път – отсечката от надлеза при Царацово до района на „Джъмбо“. За този участък всички процедури вече са извървени и има избран изпълнител, който разполага с идеен проект.