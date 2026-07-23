Жълтото училище светна с обновената си фасада

Историческото Жълто училище отново свети с фасадата си във възрожденски стил. Сградата на АМТИИ, построена в средата на XIX век за първата пловдивска гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, дълго чакаше своя ремонт, а в последните месеци активно се работеше по нейното възстановяване. Фасадата ѝ вече грее с изписани наново стени по модела на оригиналната сграда.

Ремонтът се точеше дълги години и е една от темите, които „Под тепето“ активно следи. Забавянето и различни проблеми се точеха семестър след семестър, но края изглежда близо.

Очаквайте подробности на страниците на „Под тепето“!

снимка: Фейсбук страница „Пловдив – Европейска столица на културата“