Времето в Пловдив на 23 юли 2026 г.

Предимно слънчево ще бъде времето в Пловдив на 23 юли 2026г. Синоптиците предвиждат максимални 27-28 градуса. Не се очакват валежи.

В цялата страна преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в Централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са предимно между 25° и 30°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи, в отделни райони придружени с гръмотевици, ще има главно в Рило-Родопската област. Ще духа умерен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северозапад, след обяд по Южното Черноморие – от североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето изгрява в 6 ч. и 9 мин. и залязва в 20 ч. и 57 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 48 мин. Луната залязва в 0 ч. и 47 мин. и изгрява в 16 ч. и 20 мин. Фаза на Луната: два дни след първа четвърт.

Снимка: Димитра Лефтерова