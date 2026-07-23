За HILLS OF ROCK пускат повече автобуси с удължено работно време

След успешната организация по време на музикалния фестивал PHILLGOOD през изминалия уикенд и засиления интерес към извънредните автобусни курсове, Община Пловдив ще осигури градски рейсове, които да се движат с удължено работно време за посетителите на фестивала HILLS OF ROCK и този уикенд.

Този път ще бъдат осигурени още повече автобуси, за да се улесни придвижването след края на концертната програма.

Във фестивалните вечери линии №10, 15, 17 и 37 ще обслужват посетителите с допълнителни курсове между 00:30 и 01:30 часа след полунощ. Автобусите ще извозват хората от района на Гребната база към различните квартали на Пловдив, като ще се движат на кратки интервали и на практика ще изпълняват ролята на своеобразни шатъли след концертите.

Както и през миналия уикенд, временната начална и крайна спирка ще бъде разположена на ул. „Владивосток“, след бившия Спортен диспансер. Входът на автобусите ще се осъществява през ул. „Ясна поляна“, а изходът – през бул. „Шести септември“.

Увеличеният брой автобуси е част от организацията на Община Пловдив за по-бързо и комфортно извозване на посетителите и за намаляване на натоварването на автомобилния трафик в района след приключването на концертите.

Ето маршрутите:

Линия 10:

Маршрут: Ресторант „Миконос“ – жк „Тракия“ А13 – временна спирка №1 – ул. „Владивосток“, преди ресторант „Миконос“, ляв завой по бул. „Шести септември“, спирка №240 – бул. „Шести септември“(юг), десен завой по ул. „Копривщица“ запад, спирка №241 – ул. „Копривщица“ №41, ляв завой по бул. „Свобода“, спирка №245– бул. „Свобода“(юг), десен завой по бул. „В. Априлов“, спирка №246 – Мальовица (запад), ляв завой по ул. „Захари Стоянов“, спирка №154 – у-ще „Антим I“, ляв завой по ул. „Гладстон“, спирка №247 – Синдикален дом, спирка№248 – Градска градина, спирка №249– подлеза на „Централна поща“(юг), по бул. „Княгиня Мария Луиза“, спирка №250 – срещу „Папараци“, десен завой по бул. „Източен“, спирка №251 – бул. „Източен“ 1 (запад), спирка№232 – бул. „Източен“ №51, по бул. „Менделеев“, спирка №252 – поделение ВКР, спирка №104 –срещу Мотоцентър, ляв завой по бул. „Освобождение“, спирка№105– магазин „Мебелна къща“, спирка №253 – жк „Тракия“ бл.202 „Люляк“, ляв завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по ул. „Поручик Ботев“, спирка №70 – ресторант „Каменград“, спирка №405- срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу магазин „Детски свят“, спирка №109 – жк „Тракия“ бл.150, спирка №110 – СОУ „Софроний Врачански“, спирка №111 – срещу Католически храм, спирка №112 – срещу СОУ „Димитър Матевски“, дeсен завой по ул. „Княз Борис I“, спирка №113 – срещу СОУ „Черноризец Храбър“, ляв завой по ул. „Кудоглу“, спирка №114 – жк „Тракия“ бл.265, десен завой по ул. „Георги Цариградски“, спирка №1009 – жк „Тракия“ А13 – последна.

Линия 15:

Маршрут: Ресторант „Миконос“ – ИЗК „Марица” – временна спирка №1 – ул. „Владивосток“, преди ресторант „Миконос“, ляв завой по бул. „Шести септември“, спирка №240 – бул. „Шести септември“ (юг), десен завой по ул. „Копривщица“ №41, спирка №241 – ул. „Копривщица“ №41, ляв завой по бул. „Свобода“, спирка №245 – бул. „Свобода“ (юг), ляв завой по бул. „Васил Априлов“, спирка №317 – бул. „Васил Априлов“ срещу ІІ-ро РПУ, десен завой по бул. „Шести септември“, спирка №116 – II ДКЦ, спирка №117 – кино „Фламинго“, спирка №118 – срещу пл. „Съединение“, ляв завой по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка №48 – Водна палата, спирка №49 – Панаира, спирка №50 – кръстовището с ул. „Братя Обрейкови“ (изток), десен завой по ул. „Брезовско шосе, спирка №224 – ул. „Брезовско шосе“ 12В, спирка №225 – базар „Илиянци“, спирка №226 – ЕАЗ на ул. „Брезовско шосе“, спирка №267 – магазин „Деком“, спирка №1020 – ИЗК „Марица“ – последна.

Линия 17:

Маршрут: Ресторант „Миконос“ – жк „Тракия“ А13 – временна спирка №1 – ул. „Владивосток“, преди ресторант „Миконос“, ляв завой по бул. „Шести септември“, спирка №240 – бул. „Шести септември“ (юг), ляв завой по бул. „Копривщица“ – запад, спирка №372 – бул. „Копривщица“ (срещу денонощното), десен завой по бул. „Марица“, спирка №373 –„Марица 1“ (юг), спирка №374 – „Марица 2“ (юг), десен завой по бул. „Васил Априлов“, спирка №451 – бул. „В. Априлов“ №85, спирка №312 – ресторант „Шери“, спирка №246 – Мальовица (запад), спирка №328 – ВМИ, спирка №329 – Копчето, десен завой по бул. „Хр. Ботев“ спирка №188 – срещу „Централна гара“, спирка №189 – срещу Въздушен мост, спирка №190 – Младежки хълм, ляв завой по ул. „Коматевско шосе“, ляв завой по бул. „Н. Вапцаров“, спирка №191 – кафе „Мираж“, спирка №192 – срещу „Белия дом“, спирка№193 – „Камела“, спирка №194 – срещу баня „Русалка“, спирка №60 – I-во РПУ –„Тухлата“, спирка №61 – II-ра Градска болница, спирка №62 – зала „Олимпиада“, десен завой по ул. „Индустриална“, спирка №63 – срещу завод „Флавия“, ляв завой по бул. „Кукленско шосе“, спирка №65 – пред „Крепежни изделия“, спирка №502 – ВУСИ, спирка №66 – пред „Топливо“, по надлез „Родопи“ към бул. „Санкт Петербург“, спирка №330 – Поделението, десен завой по бул. „Менделеев“, спирка №252 – поделение „ВКР“, спирка №104 – срещу Мото център, спирка №357 – Авио музей, ляв завой по бул. „Цар Симеон“, ляв завой по ул. „проф. Цветан Лазаров“, спирка №413 – срещу „Оптикоелектрон“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №107 – жк. „Тракия“ срещу бл. 208, спирка №108 – срещу магазин „Детски свят“, спирка №109 – жк. „Тракия“ бл. 150, спирка №110 – СОУ „Софроний Врачански“, спирка №111 – срещу Католически храм, спирка №112 – срещу СОУ „Димитър Матевски“, десен завой по ул. „Княз Борис I“, спирка №113 – срещу СОУ „Черноризец Храбър“, ляв завой по ул. „Кудоглу“, спирка №114 – жк. „Тракия“ бл. 265, десен завой по ул. „Георги Цариградски“, спирка №1009 – жк. „Тракия“ А13 – последна.

Линия 37:

Маршрут: Ресторант „Миконос“– завод „Флавия“ – временна спирка №1 – ул. „Владивосток“, преди ресторант „Миконос“, ляв завой по бул. „Шести септември“, спирка №240 – бул. „Шести септември“ (юг), ляв завой по бул. „Копривщица“ – запад, спирка №372 – бул. „Копривщица“ срещу денонощното барче, десен завой по бул. „Марица“, спирка №373 – „Марица 1“ (юг), спирка №374 – „Марица 2“ (юг), десен завой по бул. „Васил Априлов“, спирка №451 – бул. „В. Априлов“ №85, ляв завой по бул. „Шести септември“, спирка №116 – II-ро ДКЦ, спирка №117 – кино „Фламинго“, спирка №118 – срещу пл. „Съединение“, десен завой по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка №10 – Тунела – север (запад), спирка №11 – Тунела – юг (запад), спирка №12 – хотел „Тримонциум“, спирка №13 – ПУ „Паисий Хилендарски“ (стара сграда), направо по бул. „Найчо Цанов“, спирка №375 – надлез „Родопи“, десен завой по ул. „Даме Груев“, спирка №376 – „Даме Груев“, спирка №377 – „Събота пазар“, ляв завой по бул. „Македония“, спирка №369 – бул. „Македония“, ляв завой по ул. „Скопие“, спирка №440 – кръстовище „Скопие“/„Горно Броди“, спирка №276 – ул. „Скопие“, спирка №379 – НАП, десен завой на бул. „Кукленско шосе“, спирка №503 – срещу автосервиз „Пенев“, спирка №324 – срещу „Фин Тех Маш“, десен завой по ул. „Индустриална“, спирка №286 – срещу „Метални конструкции“, спирка №325 – завод „Флавия“ – последна.

Припомняме, че тази година входът за концертите и на HILLS OF ROCK ще бъде откъм зала „Чайка“.