Полицай спасиха щъркел при пожара в Асеновград

Полицаи спасиха щъркел, попаднал в огнен капан при пожара снощи край бившия завод „Химик“ в Асеновград. Дезориентираната птица била забелязана сред дима и пламъците от служители на районното управление в града, които обезопасявали периметъра и оказвали съдействие на противопожарните екипи.

След като успели да достигнат до щъркела, униформените го уловили и транспортирали с патрулния автомобил до сградата на полицията. Там пернатото пренощувало на безопасно място в едно от гаражните помещения, а след получените първоначални грижи той вече е във видимо добро състояние.

Днес е потърсено съдействие от Регионалната инспекция по околна среда и води и се очаква от там да бъдат взети необходимите мерки за бедстващата птица.