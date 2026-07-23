Проф. Мавров: Идеята за Обществените поръчки в частните болници крие рискове

„Нападките са напълно хаотични и без конкретика, не виждам за какво и защо трябва да давам аргументи“. Това заяви пред ФОКУС бившият подуправител на НЗОК проф. Момчил Мавров.

Той смята, че целта на обвиненията срещу него са политически.

“ В думите на депутатr няма и доза истина, да не кажа, че и не намирам никаква логика, защото няма как от позицията ми на подуправител аз по някакъв начин да влияя на доставките на лекарства“, коментира проф. Мавров.

„Изкараха един бивш служител на ДАНС да говори неща, които дори не са проверили предварително дали са истина, или не. Беше направен опит известни факти, които са публично достояние, да бъдат променени“, добави той.

Подчертава, че НЗОК е изключително важна институция за държавата и е обект на голямо внимание от страна на всички, но ключовото е какво се случва в самото Министерство на здравеопазването и в това на финансите.

„НЗОК е експертна институция, ръководи се изцяло от законите, нормативните актове, наредбите и указанията, които се пишат и съгласуват от МФ и МЗ. Когато говорим за решения, свързани с реформи, политиката трябва да я търсим другаде. Управителят и подуправителят на НЗОК нямат възможност да влияят върху процесите, които са свързани със законодателната инициатива“, казва още пред ФОКУС проф. Мавров.

„През периода, в който бях временно и. д. управител на НЗОК смятам, че направих доста в подобряването на работата и мога спокойно да го заявя. Със сигурност с това, с което съм допринесъл е да направя така, че да засиля контрола и да го направя по-строг. Спрях теч от близо 700 фиктивни болнични легла, несъществуващи физически, които са били вкарани в информационните системи, но на тях е била отчитана дейност и заплащана. Засилих внезапния контрол на съвместните проверки с други институции. Мисля, че по мое време бяха най-много. С Българския фармацевтичен съюз точно тогава успяхме да се преборим с проблема с големия харч на средства при заплащането на дейността на аптеките, тогава успяхме да променим организацията на заплащането и спестихме, само за последните 4 месеца на 2024 година, около 25 милиона лева. Въвеждането на електронните договори като практика и принцип на работа в НЗОК също. До тогава нямаше електронни договори, а те помагат да се елиминира човешкият фактор“, изброи проф. Момчил Мавров.

По повод дейността на частните болници бившият подуправител на НЗОК, че задължаването им да провеждат процедури по Закона на обществените поръчки е мярка, която трябваше да бъде взета най-вече заради наказателните процедури срещу България от ЕК. Псъветва управляващите да внимават много при използването на този подход, тъй като той крие своите рискове: „От една страна процедурите по Закона за обществените поръчки засилват конкуренция и прозрачността, но те могат да бъдат манипулирани, когато попаднат в неподходящи ръце“.

Проф. Мавров посочи, че в момента законът му забранява в продължение на 1 година да заема заема позиции в лечебни заведения и организации, които са влизали в отношения или биха могли да влязат в такива с НЗОК. Ще отдели повече време за други лични и обществени ангажименти.