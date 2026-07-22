1005 ученици са класирани за прием на второ класиране

Математическата гимназия остава училището с най-висок минимален бал за прием и след второто класиране. От РУО обявиха, че 3942 бъдещи осмокласници са се записали след първо класиране, а 1146 ученици са участвали във второто класиране за прием в 8 клас. От тях 955 заявили участие за второ класиране и други 191 бяха некласирани на първо желание. 1005 вече са класираните ученици на втория етап.

Най-висок минимален бал е за МГ за специалност Компютърна графика – 437,5. Следва специалност Интелигентни системи с минимален бал 433.25. С третия най-висок минимален бал е Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Природни науки с английски език“ с 433.00 точки.

Следват ЕГ „Пловдив“ с минимален бал за Английски език 376.5 точки, и 375.00 точки за Немски. ЕГ „Иван Вазов“ влиза в класацията с профил Английски език и 370.00 точки.