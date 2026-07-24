Програма на 30-ия юбилеен Международен фолклорен фестивал

ПЛОВДИВ | 27 – 31 ЮЛИ 2026 г.
Вход за всички събития: СВОБОДЕН
Пловдив ще бъде домакин от 27 до 31 юли на XXX Международен фолклорен фестивал – едно от най-очакваните събития в културния календар на Община Пловдив. Юбилейното издание събира на една сцена забележителни ансамбли от три континента, за да подари на жителите и гостите на града пет дни, изпълнени с ритъм, багри и традиция.
ДНЕВНА ПРОГРАМА
Всеки ден пловдивчани и гостите на града ще могат да се насладят на традиционните фестивални прояви:
- 17:30 ч. – Пъстри дефилета по Главната улица (маршрут: от „Дом Левски“ до пл. „Стефан Стамболов“).
- 18:00 ч. – Кратки концерти на откритата сцена пред Община Пловдив.
- 20:00 ч. – Вечерни спектакли на сцената на Античния театър.
ГРАФИК НА КОНЦЕРТИТЕ НА АНТИЧНИЯ ТЕАТЪР (Начало: 20:00 ч.)
- 27 юли (понеделник) | ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
- Тържествен стартов концерт с участието на всички гостуващи държави: Грузия, Мексико, Перу, Румъния, Черна гора и домакините от ФА „Тракия“.
- 28 юли (вторник) | ВЕЧЕР НА СВЕТОВНИТЕ РИТМИ
- Спектакъл на чуждестранните делегации: Грузия, Мексико, Перу, Румъния и Черна гора.
- 29 юли (сряда) | САМОСТОЯТЕЛЕН КОНЦЕРТ НА ФА „ТРАКИЯ“
- Пловдив: Самостоятелен концерт-спектакъл на легендарния Фолклорен ансамбъл „Тракия“.
- (През същата вечер съставите от Грузия, Мексико и Румъния гостуват с концерт в гр. Пещера).
- 30 юли (четвъртък) | МЕЖДУНАРОДНА СЦЕНА
- Пловдив: Концерт на ансамблите от Грузия, Мексико и Румъния.
- (През тази вечер съставите от Перу и Черна гора гостуват с концерт в гр. Пещера).
- 31 юли (петък) | ГАЛА-КОНЦЕРТ И ЗАКРИВАНЕ
- Празничен финал под звездите на Античния театър с общ концерт на всички участници (Грузия, Мексико, Перу, Румъния, Черна гора и ФА „Тракия“).
УЧАСТНИЦИ В ЮБИЛЕЙНОТО ИЗДАНИЕ (НАКРАТКО)
- Грузия | Студентски ансамбъл към Университета „Иване Джавахишвили“: Известни като „летящите грузинци“, те впечатляват със зрелищни пируети, уникални танци на пръсти без специални обувки и виртуозни бойни сцени с мечове.
- Мексико | Фолклорен балет „Атенео Фуенте“: Актуални световни шампиони, носещи 40-годишна история, южна енергия и експлозия от цветове.
- Перу | Фолклорен балет „Ritmos del Tiempo“ „Ритми на времето“ (Златна компания): Мащабна формация от 57 артисти, която пренася аудиторията през историята на инките – от Тихоокеанското крайбрежие, през Андите, до джунглата на Амазонка.
- Румъния | Професионален ансамбъл „Busuiocul“ „Босилек“ от град Бакъу: Над половин век традиция, представена с младежки дух, богат оркестър и автентични вокали.
- Черна гора | Фолклорен ансамбъл „Захумлие“ (Никшич): Представители на една от най-старите културни институции на Балканите (основана през 1898 г.), носители на пищни носии и вековни традиции.
- България | Фолклорен ансамбъл „Тракия“ – Пловдив: Гордостта и визитната картичка на българското танцово изкуство с главен художествен ръководител проф. Даниела Дженева.
Входът за всички събития е СВОБОДЕН!