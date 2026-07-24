Програма на 30-ия юбилеен Международен фолклорен фестивал

ПЛОВДИВ | 27 – 31 ЮЛИ 2026 г.

Вход за всички събития: СВОБОДЕН

Пловдив ще бъде домакин от 27 до 31 юли на XXX Международен фолклорен фестивал – едно от най-очакваните събития в културния календар на Община Пловдив. Юбилейното издание събира на една сцена забележителни ансамбли от три континента, за да подари на жителите и гостите на града пет дни, изпълнени с ритъм, багри и традиция.

ДНЕВНА ПРОГРАМА

Всеки ден пловдивчани и гостите на града ще могат да се насладят на традиционните фестивални прояви:

17:30 ч. – Пъстри дефилета по Главната улица (маршрут: от „Дом Левски“ до пл. „Стефан Стамболов“).

по Главната улица (маршрут: от „Дом Левски“ до пл. „Стефан Стамболов“). 18:00 ч. – Кратки концерти на откритата сцена пред Община Пловдив.

на откритата сцена пред Община Пловдив. 20:00 ч. – Вечерни спектакли на сцената на Античния театър.

ГРАФИК НА КОНЦЕРТИТЕ НА АНТИЧНИЯ ТЕАТЪР (Начало: 20:00 ч.)

27 юли (понеделник) | ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ Тържествен стартов концерт с участието на всички гостуващи държави: Грузия, Мексико, Перу, Румъния, Черна гора и домакините от ФА „Тракия“ .

28 юли (вторник) | ВЕЧЕР НА СВЕТОВНИТЕ РИТМИ Спектакъл на чуждестранните делегации: Грузия, Мексико, Перу, Румъния и Черна гора .

29 юли (сряда) | САМОСТОЯТЕЛЕН КОНЦЕРТ НА ФА „ТРАКИЯ“ Пловдив: Самостоятелен концерт-спектакъл на легендарния Фолклорен ансамбъл „Тракия“ . (През същата вечер съставите от Грузия, Мексико и Румъния гостуват с концерт в гр. Пещера).

30 юли (четвъртък) | МЕЖДУНАРОДНА СЦЕНА Пловдив: Концерт на ансамблите от Грузия, Мексико и Румъния . (През тази вечер съставите от Перу и Черна гора гостуват с концерт в гр. Пещера).

31 юли (петък) | ГАЛА-КОНЦЕРТ И ЗАКРИВАНЕ Празничен финал под звездите на Античния театър с общ концерт на всички участници ( Грузия, Мексико, Перу, Румъния, Черна гора и ФА „Тракия“ ).



УЧАСТНИЦИ В ЮБИЛЕЙНОТО ИЗДАНИЕ (НАКРАТКО)

Грузия | Студентски ансамбъл към Университета „Иване Джавахишвили“: Известни като „летящите грузинци“, те впечатляват със зрелищни пируети, уникални танци на пръсти без специални обувки и виртуозни бойни сцени с мечове.

Известни като „летящите грузинци“, те впечатляват със зрелищни пируети, уникални танци на пръсти без специални обувки и виртуозни бойни сцени с мечове. Мексико | Фолклорен балет „Атенео Фуенте“: Актуални световни шампиони, носещи 40-годишна история, южна енергия и експлозия от цветове.

Актуални световни шампиони, носещи 40-годишна история, южна енергия и експлозия от цветове. Перу | Фолклорен балет „Ritmos del Tiempo“ „Ритми на времето“ (Златна компания): Мащабна формация от 57 артисти, която пренася аудиторията през историята на инките – от Тихоокеанското крайбрежие, през Андите, до джунглата на Амазонка.

Мащабна формация от 57 артисти, която пренася аудиторията през историята на инките – от Тихоокеанското крайбрежие, през Андите, до джунглата на Амазонка. Румъния | Професионален ансамбъл „Busuiocul“ „Босилек“ от град Бакъу: Над половин век традиция, представена с младежки дух, богат оркестър и автентични вокали.

Над половин век традиция, представена с младежки дух, богат оркестър и автентични вокали. Черна гора | Фолклорен ансамбъл „Захумлие“ (Никшич): Представители на една от най-старите културни институции на Балканите (основана през 1898 г.), носители на пищни носии и вековни традиции.

Представители на една от най-старите културни институции на Балканите (основана през 1898 г.), носители на пищни носии и вековни традиции. България | Фолклорен ансамбъл „Тракия“ – Пловдив: Гордостта и визитната картичка на българското танцово изкуство с главен художествен ръководител проф. Даниела Дженева.

Входът за всички събития е СВОБОДЕН!