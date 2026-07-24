С прожекция на най-новия филм на Кристофър Нолан – „Одисея“, с участието на звездния състав Мат Деймън, Том Холанд, Зендея, Ан Хатауей и Робърт Патинсън, ще бъде закрито тазгодишното издание на „Филмови нощи във Филипополис“. Прожекцията е тази вечер, 24.07, от 21:15 ч.

Ненадминатият майстор на епичния киноспектакъл Кристофър Нолан пренася на големия екран един от най-великите митологични разкази в човешката история – „Одисея“ на Омир. С характерния си визуален размах Нолан комбинира мит и човешка драма в мащабен епос за оцеляването, паметта и завръщането и обещава едно от най-паметните филмови събития на десетилетието.

След края на Троянската война легендарният цар на Итака Одисей поема на дълго и изпълнено с опасности пътешествие към дома – път, който ще го изправи срещу богове, чудовища и самия себе си. Докато той се бори да оцелее сред бурни морета и смъртоносни изпитания, съпругата му Пенелопа и синът му Телемах са принудени да се справят със заплахи у дома и с нарастващото съмнение дали той изобщо ще се върне. Между надеждата и отчаянието, между паметта и забравата, „Одисея“ разгръща история за едно завръщане, което се превръща в най-голямото изпитание за човека и неговата воля.

Този юли легендите не се разказват – те се преживяват!

Билети на касите на LUCKY Дом на киното от 16 до 21 часа, както и на касата на лятно кино „Орфей“ от 19:30 до 21:15 часа. Онлайн резервации на kinolucky.com. Фестивалът е част от Културния календар и се проведе с подкрепата на Община Пловдив.