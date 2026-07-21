Британското посолство пита: Кой брит изпълнител искате на PHILLGOOD 2027

„Кой британски изпълнител искате да чуете на живо?“. Това пита Британското посолство у нас. От дипломатическата мисия се интересуват кой английски музикант публиката на PHILLGOOD желае да види на следващото издание на феста, което буди огромни очаквания от страна на българските меломани.

От посолството отбелязват в свой специален пост в социалните мрежи огромното си задоволство от силното британско присъствие в тридневната програма на първото издание на мега музикалното събитие, разтресло Пловдив в продължение на три дни и дават индикация, че това присъствие не просто може да продължи, но и ще се засилва още догодина.

„Британски звук. Голяма енергия. Винаги ще подкрепяме изкуството, музиката и таланта, които превръщат фестивали като PhillGood в незабравимо преживяване“, отбелязват от посолството и посочват британците по сцените на Гребната база от уикенда- The Cure, Wolf Alice, Gorillaz, Sleaford Mods, Suede, The Subways. А после с оптимистично намигване да публиката питат кого иска да види и чуе тя догодина.

В отговорите присъстват множество музиканти и банди, сред които Depeche Mode, Oasis, Radiohead, Pulp, Jamiroquai и много други. Дали ще видим догодина някой от въпросните имена и дали Британското посолство ще съдейства по някакъв начин за идването им в Пловдив следващото лято- предстои да разберем много скоро, когато ще бъдат обявени хедлайнерите на PHILLGOOD 2027.