Анкара потвърди: НАТО свали иранска ракета над нашето небе

„Ракета, изстреляна от Иран, която прелетя през въздушното пространство на Ирак и Сирия и след това се насочи към нашето въздушно пространство от региона Хатай, беше неутрализирана от системите за противовъздушна отбрана на НАТО. Фрагмент от ракетата-прехващач падна в открита зона в района Дортьол в провинция Хатай. Не се съобщава за жертви или ранени. Това гласи официалното съобщение на турското Министерство на отбраната.

По-рано днес министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви пред журналисти в Министерския съвет, че България ще подложи на нова оценка риска за страната от войната в Близкия изток, след като Иран е изстрелял балистични ракети за пръв път към навоска държава.

Запрянов: Иран е изстрелял ракети към Турция

От турското военно ведомство допълват, че институциите в Анкара са наблюдавали ситуацията в реално време и в пълна координация, пише dir.bg.

„Нашата решителност и капацитет да гарантираме сигурността на нашата страна и нашата уважавана нация са на най-високо ниво. Всички необходими мерки за защита на нашата територия и въздушно пространство ще бъдат предприети без колебание. Всякакви враждебни действия, които могат да бъдат възникнали, ще бъдат посрещнати с необходимия отговор в рамките на международното право. В този процес ще се поддържат консултации и сътрудничество с НАТО и нашите съюзници“, категорични са от турското МО.

Турските власти отправят предупреждение към всички страни в конфликта да се въздържат от стъпки, които биха могли да ескалират напрежението в региона и да доведат до разпространение на конфликти в по-широк район.

„От голямо значение е всички страни да действат с чувство за отговорност. Турция полага интензивни дипломатически усилия, за да гарантира, че в региона преобладават мир, стабилност и диалог. Под ръководството на нашия президент Реджеп Таийп Ердоган, страната ни поема активна роля за предотвратяване на по-нататъшна ескалация, защита на цивилното население и решаване на проблеми чрез мирни средства въз основа на международното право“, пишат още турските военни.

От военното министерство на Анкара допълват, че Турция ще продължи да изпълнява своите отговорности по конструктивен начин за намаляване на напрежението в региона и за разрешаване на проблемите чрез мирни средства.