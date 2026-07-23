53 огнеборци се бориха с пламъците до бившия завод „Химик“

Голям пожар избухна през нощта в района на бившия завод „Химик“ на изхода на Асеновград. Огънят е тръгнал от сухи треви, но впоследствие е обхванал и част от територията на предприятието, което наложи мащабна мобилизация на пожарните служби.

В гасенето се включиха 53 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 специализирани автомобила. Благодарение на навременната и добре координирана намеса основните производствени халета и прилежащите сгради са спасени въпреки интензивното горене.

Силното задимяване, усетено късно снощи в района, е причинено от горящи пластмасови материали, свързани с дейността на предприятието. На място е бил мобилизиран и екип на сектор „Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив (Rescue Team Plovdiv), който е извършил измервания с мобилна химическа станция. Данните не са отчели опасни концентрации на вредни вещества във въздуха.

Заради пожара кметът на Асеновград Христо Грудев разпореди електрическите автобуси на градския транспорт да бъдат изведени от депото за отпадъци, където се съхраняват извън работно време, и преместени на безопасно място, тъй като огънят е достигнал част от района на депото.

На терен пристигна и директорът на РИОСВ – Пловдив Ивайло Йотков, след което започнаха допълнителни проверки за качеството на атмосферния въздух.

По време на гасителните действия пътят Асеновград – Поповица беше временно затворен за движение в двете посоки, а към момента електрозахранването на селата Козаново и Боянци остава прекъснато като превантивна мярка за безопасността на екипите.

Към този час на мястото остават дежурни противопожарни екипи, които продължават работа по окончателното ликвидиране на отделните тлеещи огнища.

Причините за възникването на пожара тепърва ще бъдат изяснявани.

Снимки: Община Асеновград