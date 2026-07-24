Парламентът гласува окончателно държавния бюджет за 2026 година

След повече от 12 часа дебати депутатите продължават с окончателното приемане на държавния бюджет за 2026 г. Народното събрание ще разгледа на второ четене план-сметката на държавата, която предвижда дефицит от 5,7%, както и възможност страната да поеме нов държавен дълг в размер до 10,1 млрд. евро през следващата година.

Обсъждането на бюджета започна вчера и продължи до късно вечерта, като пленарният ден премина в продължителни дебати по отделните текстове.

Освен бюджета парламентът ще разгледа на първо четене и промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Румяна Петрова от „Прогресивна България“. Законопроектът предвижда изменения и в Закона за енергетиката, които са свързани с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и с намаляване на административната тежест при реализацията на инвестиции в енергийния сектор.

Сред предложените мерки е облекчаване на лицензионния режим за мрежи, обслужващи интегрирани енергийни обекти, които не са самостоятелно свързани към електропреносната мрежа. Очакванията са това да съкрати административните процедури и да ускори реализацията на инвестиционни проекти.

В програмата на Народното събрание е включен и традиционният петъчен парламентарен контрол. На въпроси на народните представители ще отговарят министрите Илин Димитров, Иван Демерджиев, Николай Найденов, Евтим Милошев, Велислава Петрова и Иван Шишков.