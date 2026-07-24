Пловдив е рок! Започва HILLS OF ROCK

Снимка: Фейсбук профил на HILLS OF ROCK

Още от вчера Пловдив е рок. Градът е балканският център на твърдата музика със старта на новия формат BE4 HILLS със Саватаж и Сабатон в главните роли, а днес започва същинският маратон- стартира HILLS OF ROCK 2027.

Улиците на града са пълни с хора, дошли от всички краища на страната и от чужбина, за да чуят и видят на живо любимите си банди и изпълнители. Петъчната вечер е запазена за хедлайнера Мерилин Менсън и неговото чудовищно шоу, което ще стартира точно в 22.45ч. „Счупеният“ човек, както сам се нарича в едно от парчетата си в албума We are chaos, ще излезе с бандата си, за да отнесе главите на феновете с най-големите си хитове и със сингълите от новата тава, чиято премиера е насрочена точно след 20 дни.

Програмата на различните общо три сцени- главната, power stage и На тъмно започва още в 17.30 часа с два силно обещаващи концерта- на бандите Overhook на power stage и пловдивската псайхъделик сензация low-key на На тъмно сцената.

Една от големите изненади тази вечер е шоуто на пънк божествата Sex Pistols с Франк Картър на главната сцена. Тя е запазена за тях в 21 часа. Преди тях от 19.30ч. ще забият POD, а първи на голямата сцена ще се качат Vendet.