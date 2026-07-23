Работодателите в Пловдив търсят най-много земеделски работници, оператори и шофьори

Работодателите в област Пловдив са все по-предпазливи при наемането на нови служители, но недостигът на кадри в ключови сектори остава сериозен. Това показва проучване на потребностите от работна сила за 2026 г., представено на заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.

Анкетата, проведена сред 302 работодатели, отчита, че над 81% от фирмите не планират да увеличават персонала си през следващата година. В същото време най-сериозно търсене има за работници в растениевъдството, машинни оператори, шофьори, техници и кадри за производството.

Сред професиите с висше образование най-голямо търсене се очаква за машинни инженери, икономисти, лекари, медицински сестри и специалисти по администрация и управление.

Проучването показва още, че работодателите най-често търсят хора с дисциплина, умения за работа в екип и добра комуникация, но продължават да отчитат недостиг на квалифицирани и мотивирани кандидати.

По време на заседанието комисията предложи да бъде променен механизмът за ежегодното проучване на пазара на труда. Причината е, че 91% от анкетираните предприятия са микрофирми с до девет служители, което според участниците не дава достатъчно представителна картина на потребностите на бизнеса в региона. Предложението е занапред работодателите да бъдат включвани по квоти според размера и икономическия сектор, за да се изготвят по-точни прогнози и политики по заетостта.

Според Комисията по заетост резултатите показват, че пазарът на труда в област Пловдив остава стабилен, но се нуждае от по-тясно сътрудничество между бизнеса и образователните институции, както и от повече обучения за най-търсените професии.