Ограничават тировете по „Тракия“ и „Струма“

Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде временно ограничено днес и в неделя по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и по път I-1 през Кресненското дефиле. Мярката е въведена от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) заради очаквания засилен трафик към Черноморието и с цел да се повиши безопасността на пътуването.

Днес ограниченията ще важат от 16:00 до 23:00 часа, а в неделя – от 15:30 до 22:00 часа. Те обхващат движението в двете посоки по магистралите, както и участъка през Кресненското дефиле между пътния възел „Симитли“ и граничния пункт „Кулата“.

От АПИ посочват, че целта е да се предотврати образуването на колони от тежкотоварни автомобили и да се намали рискът от катастрофи, особено в часовете, когато най-много хора тръгват към морето.

За камионите над 12 тона, пътуващи към и от Бургас, е осигурен обходен маршрут по Подбалканския път I-6. За превозните средства, насочващи се към граничния пункт „Кулата“, е предвиден обход през Симитли, Гоце Делчев и Чучулигово.

Ограничението няма да важи за автобусите, превозните средства, транспортиращи опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари с температурен режим, както и за специализираните екарисажни автомобили и техниката на пътноподдържащите фирми.

За облекчаване на трафика ще бъде въведено и реверсивно движение в района на Симитли. В петък две ленти ще бъдат осигурени за автомобилите в посока Кулата, а една – към София. В неделя организацията ще бъде обърната – две ленти ще обслужват движението към столицата, а една ще остане за трафика към Кулата.

От пътната агенция призовават шофьорите да спазват ограниченията на скоростта, да избягват рискови изпреварвания и да не използват аварийните ленти за по-бързо придвижване, тъй като това затруднява преминаването на автомобили със специален режим на движение при възникване на инцидент.