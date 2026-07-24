Американски самолети-цистерни пристигат в авиобаза „Безмер“

Очаква се днес в авиобаза „Безмер“ край Ямбол да кацнат първите американски самолети-цистерни, които ще подпомагат операциите на САЩ в Близкия изток. Разполагането им идва след решение на Народното събрание, с което беше одобрено временното базиране на до осем въздухоплавателни средства, както и на около 250 американски военнослужещи с личното им въоръжение и боеприпаси. Те ще останат в България до 1 октомври.

Решението обаче предизвика сериозно недоволство сред жителите на района. В село Безмер вече се събира подписка с настояване разполагането на самолетите да бъде преразгледано, а кметовете на петте общини в Ямболска област също изразиха резерви към присъствието на военната техника в близост до населените места.

В опит да бъде намалено напрежението днес в региона пристигат министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов. Двамата ще разговарят с представители на местната власт за опасенията на хората и последиците от взетото решение.

За 18:00 часа пред входа на авиобазата е насрочен протест на жители на района. Организаторите възнамеряват да връчат на министъра на отбраната подписката, която е събирана през последните два дни.

Според кмета на село Безмер Росен Русев основният проблем е липсата на навременна информация към местната власт. По думите му общините не са били предварително уведомени за намеренията на държавата и научили за тях непосредствено преди решението да бъде гласувано.

Снимка: Bulgaria ON AIR