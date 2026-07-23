Пожарникари от три области помогнаха за овладяването на големия пожар край Асеновград

След овладяването на мащабния пожар край бившия завод „Химик“ в Асеновград от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив отправиха публична благодарност към колегите си от съседни области, които са се включили в операцията.

От пловдивската пожарна благодарят на екипите на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Чирпан към РДПБЗН – Стара Загора, които са работили часове наред рамо до рамо с огнеборците от Пловдивска област за овладяване на огнената стихия.

Признателност е изразена и към Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пазарджик. Оттам са изпратени два противопожарни екипа, които са поели дежурството на територията на Пловдив, докато местните огнеборци са били ангажирани с продължилите с часове действия край Асеновград.

„При подобни мащабни произшествия взаимопомощта, професионализмът и добрата координация между регионалните дирекции са ключови за успешното овладяване на ситуацията и опазването на човешкия живот и имущество“, посочват от пловдивската пожарна.

53 огнеборци се бориха с пламъците до бившия завод „Химик“

Припомняме, че пожарът избухна в района на бившия завод „Химик“ и наложи мобилизирането на десетки пожарникари и техника от няколко области. Благодарение на съвместните усилия пламъците бяха овладени, а основните производствени халета и прилежащите сгради бяха спасени.

Снимки: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив