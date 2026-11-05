43 кг кокаин и тежки наказателни дела пред 90 студенти в Пловдив

Над 90 студенти по право наблюдаваха дела в Апелативния съд в Пловдив

Над 90 студенти от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и членове на организацията ELSA присъстваха на съдебни заседания в Пловдивския апелативен съд.

Бъдещите юристи наблюдаваха три наказателни дела и две производства по мерки за неотклонение. Сред тях беше дело срещу шофьор на тир, обвинен в опит за контрабанда на 43 кг кокаин от България за Турция през ГКПП „Капитан Андреево“.

Обвиняемият, сирийски гражданин със статут на постоянно пребиваващ в Швеция, поиска по-лека мярка от „задържане под стража“, но съдът го остави в ареста.

Студентите проследиха още дело за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесени телесни повреди, както и производство за възобновяване на наказателно дело и процес за пътнотранспортно произшествие.

Съдия Христо Крачолов разясни процедурата за възобновяване на наказателни дела, а съдия Иван Ранчев, преподавател в Юридическия факултет, запозна студентите с особеностите на делата за пътнотранспортни произшествия.

В края на посещението студентите благодариха на съдиите и споделиха, че са впечатлени от възможността да наблюдават съдебните заседания на живо.