Паркингът на КАТ-Пловдив става класна стая на открито

Полицаи и прокурор ще се срещнат с 12-класници от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника, за да говорят за войната по пътищата.

На място, сред смачканите коли, участвали в тежки катастрофи със смъртни случаи, учениците ще получат отговори на въпросите, които ги вълнуват – може ли да се шофира след една бира, влияе ли цигара марихуана на шофирането, колко километра в час могат да доведат до смърт, какви наказания може да получиш и кога се отнема автомобил.

Съвместната инициатива между сектор „Пътна полиция“ и Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника се провежда за втора поредна година и е по повод Деня за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

Първата среща на младите шофьори със смачканите коли миналата година остави траен отпечатък в съзнанието им и дълго беше тема на разговор.

А инициативата на гимназията беше похвалена от Министерството на образованието като добра практика.

Събитието е планирано за 10 ноември, вторник, 2026 г., от 10:00 часа пред КАТ – Пловдив.