Кои от най-добре платените направления могат да се учат в Пловдив?

Рейтингът на висшите училища показва кои професионални направления носят най-високи доходи – осем от тях се предлагат и в Пловдив

Ако изборът на университет за един бъдещ студент минава не само през „Какво ми е интересно?“, но и през „От какво ще мога да живея добре?“, новият рейтинг на висшите училища дава доста конкретна отправна точка.

Пловдивските вузове с пет първи места в рейтинга на МОН за 2026 г.

Данните за 2026 г. показват кои професионални направления са свързани с най-високи средни облагаеми доходи на завършилите. А въпросът за Пловдив е още по-практичен: колко от тези направления могат да се учат, без кандидат-студентът да трябва да си стяга куфара за София, Варна или друг град?

Отговорът е: осем от 11-те направления, посочени сред най-високодоходните в рейтинга, имат обучение в Пловдив.

Начело са военните и IT специалистите

Най-високият среден облагаем доход сред завършилите е при професионалното направление „Военно дело“ – 3747 евро.

На второ място е „Информатика и компютърни науки“ – 2553 евро.

След тях в групата на направленията със средни доходи над 2000 евро са „Национална сигурност“, „Металургия“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Математика“ и „Обществено здраве“. Сред направленията със следващите най-високи доходи са още „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Медицина“ и „Електротехника, електроника и автоматика“.

Средният облагаем доход на завършилите висше образование в страната вече е 1625 евро, което прави разликите между отделните професионални направления още по-видими.

Какво от това го има в Пловдив?

„Информатика и компютърни науки“ – да.

Пловдивският университет предлага за учебната 2026/2027 г. редица програми във Факултета по математика и информатика – сред тях „Информатика“, „Софтуерно инженерство“, „Изкуствен интелект“, „Информационна и мрежова сигурност“ и други.

Това е едно от направленията, при които бъдещият IT специалист може да остане в Пловдив още от първия ден на следването си.

„Национална сигурност“ – да.

Пловдивският университет предлага бакалавърската специалност „Национална сигурност“ в редовна и задочна форма. Програмата е в професионално направление „Национална сигурност“, а учебният процес продължава и през академичната 2026/2027 г.

В Пловдив има и Академия по национална и информационна сигурност, която също обявява прием за 2026/2027 г.

„Комуникационна и компютърна техника“ – да.

Тук изборът също е пловдивски. Пловдивският университет има бакалавърски програми като „Информационно и компютърно инженерство“ и „Телекомуникационно инженерство“ в направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“.

Университетът по хранителни технологии също приема бакалаври по „Компютърни системи и технологии“ именно в това професионално направление.

„Енергетика“ – да.

И тук Пловдив се оказва сред градовете, в които може да се учи направление от високодоходната група. В Университета по хранителни технологии за 2026/2027 г. има бакалавърска специалност „Топлинна, хладилна и климатична техника“ в професионално направление „Енергетика“.

„Математика“ – да.

Пловдивският университет предлага бакалавърската специалност „Математика“, както и „Приложна математика“ и „Бизнес математика“.

Тук рейтингът дава любопитен сигнал: математиката е сред направленията с най-високи средни доходи, макар традиционно да не е първото, за което кандидат-студентите се сещат, когато мислят за добре платена професия.

„Обществено здраве“ – да.

Медицинският университет – Пловдив предлага обучение във Факултета по обществено здраве. За 2026/2027 г. има бакалавърска програма „Управление на здравни грижи“, както и множество магистърски програми – сред тях „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Мениджмънт на медико-социалните дейности и обществено здраве“, „Диететика“ и други.

Това е особено интересен случай, тъй като „Обществено здраве“ е сред професионалните направления с над 2000 евро среден облагаем доход според рейтинга.

„Медицина“ – да.

Тук отговорът е най-очевидният. Медицинският университет – Пловдив приема студенти в специалност „Медицина“ за ОКС „магистър“ и за 2026 г. е провел прием с конкурсни изпити по биология и химия.

Медицината също попада сред професионалните направления с високи доходи в новите данни.

„Електротехника, електроника и автоматика“ – да.

Това направление има сериозно присъствие в Пловдив. Пловдивският университет предлага специалности като „Възобновяема енергия“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и други програми в направление 5.2.

Университетът по хранителни технологии също предлага бакалавърски програми в областта на електротехниката, електрониката и автоматиката.

И трите, които ги няма

Тук става интересно.

„Военно дело“ – не е пловдивска опция.

Най-високодоходното професионално направление в рейтинга не предлага обучение в пловдивски университети. За учебната 2026/2027 г. прием на курсанти по „Военно дело“ например обявява ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ във Варна.

„Металургия“ – не откриваме актуално обучение в Пловдив.

Това направление е сред високодоходните, но не фигурира сред актуалните професионални направления за прием на основните пловдивски висши училища за 2026/2027 г.

„Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“ – също не.

И това направление остава извън актуалните възможности за обучение в пловдивските вузове. В Националната агенция за оценяване и акредитация например актуалната акредитация за него е посочена за Минно-геоложкия университет в София.

Значи ли това „учи IT и ще забогатееш“?

Не точно.

И тук е важната уговорка към всички тези числа. Рейтинговата система измерва средния облагаем доход на завършилите, а не началната заплата на човек, който току-що е получил дипломата си.

Освен това доходът зависи от конкретното висше училище, образователната степен, професията, опита и пазара на труда.

Самата Рейтингова система е създадена именно за да позволява сравнение не само по доходи, а и по реализация, безработица, приложение на придобитото образование и други показатели. За 2026 г. тя обхваща 51 акредитирани висши училища и 52 професионални направления.

Но за един пловдивски кандидат-студент изводът е достатъчно конкретен:

Не е задължително да напускаш Пловдив, за да избереш професионално направление от групата на най-добре платените. Осем от 11-те направления с най-високи средни доходи имат актуални възможности за обучение в града.

Остава по-трудният въпрос – коя от тези дипломи е най-подходяща за конкретния човек. Защото рейтингът може да покаже средната заплата на завършилите, но все още не е измислил професия, която да харесваш осем часа на ден.