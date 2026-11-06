След сигнала на родители и намесата на областния управител Министерството на културата осигури средства за стартиране на строителните дейности. Останалите 80% от финансирането са заявени в проектобюджета за 2027 г.

След четири години чакане и на косъм от загуба на разрешението за строеж, ремонтът на Музикалното училище в Пловдив получи необходимия финансов тласък. Министерството на културата осигури 165 000 евро за стартиране на дейностите по покрива и подпокривното пространство на НУМТИ „Добрин Петков“. Така е предотвратен рискът разрешението за строеж да изтече през януари 2027 г., без ремонтът да е започнал.

Ремонтът на НУМТИ в Пловдив пред провал

Развитието идва след сигнал на родители до „Под тепето“. Той предизвика намесата на областния управител на Пловдив Георги Янев, който е потърсил съдействие от Министерството на културата, разбра репортер на медият.

Така казусът с ремонта на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ в Пловдив получи развитие, след като културното ведомство одобри финансово обезпечение в размер на 165 000 евро с ДДС за стартиране на строителните дейности.

Средствата са предназначени за капиталови разходи, свързани с ремонта на покрива и усвояването на подпокривното пространство на училището. Сумата покрива авансовото плащане по договора с изпълнителя, уточни Георги Янев.

Останалите 80% от стойността на договора, предназначени за междинното и окончателното разплащане на извършените строителни работи, са заявени в проектобюджета на Министерството на културата за 2027 г. Това става ясно от официално писмо от МК. В документа, подписан от заместник-министъра на културата Марина Василева се уточнява, че това ще стане възможно след приемането на Закона за държавния бюджет за следващата година.

„Благодарности за заместник-министър Василева, която прекрои капиталовата програма на МК, за да осигури средствата, които училището чакаше от 4 години“, коментира още областния управител.

В писмото се изисква ръководството на училището да оползотвори отпуснатите средства законосъобразно и своевременно, при спазване на всички приложими нормативни разпоредби.

Припомняме, че обществената поръчка за ремонта бе открита на 1 март 2024 г. с прогнозна стойност 1 375 000 лева без ДДС. В процедурата са подадени шест оферти, като за изпълнител е определено дружеството „Артстрой“ ООД. Предложената от него цена е 1 348 759,84 лева, а оценката му е 85 точки при съотношение качество и цена.

Пет от шестте участници са отстранени от процедурата заради несъответствия с предварително обявените условия. С решението на директора на училището „Артстрой“ е определено за изпълнител, с когото следва да бъде сключен договор по реда на Закона за обществените поръчки.

Осигуряването на първия транж е важна стъпка към реализацията на проекта, който трябва да реши не само проблема с компрометирания покрив, но и хроничния недостиг на пространство в Музикалното училище. Усвояването на подпокривната площ и изграждането на мансарден етаж трябва да осигурят нови помещения за учебна и репетиционна дейност, включително необходимите зали за балет.

Предстои да стане ясно кога реално ще започнат строителните дейности и дали проектът ще успее да се реализира в рамките на валидността на разрешението за строеж.