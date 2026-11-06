С премиери на заглавия от най-престижните световни фестивали и други дългоочаквани шедьоври пристига поредното издание на Киномания в Пловдив. „Див кон девет“, „Фантомът на операта“, „Фиорд“ и „Минотавър“ са част от акцентите в селекцията.

Официално начало ще постави ексклузивната премиера на дългоочаквания нов филм на Мартин Макдона „Див кон девет“. Публиката ще се наслади на черната комедия по оригинален сценарий на режисьора на 12 ноември, непосредствено сред официалното откриване на фестивала в 18:30 часа в LUCKY Дом на киното.Режисьорът на емблематичните „Три билборда извън града“, „В Брюж“, и „Баншите от Инишерин“, залага на феноменален актьорски състав – Джон Малкович, Сам Рокуел, Стив Бушеми и Том Уейтс в една секретна мисия на ЦРУ на Великденския остров.

Сред акцентите, които очакват публиката в Пловдив, се нарежда и „Фантомът на операта“ на Александър Кастанети. Филмът пренася класическата история в наши дни, а в главните роли са Дева Касел – дъщерята на Моника Белучи и Венсан Касел, и Ромен Дюри, а прожекцията е на 17 ноември от 18:30 часа

На 25 ноември можем да гледаме политическия трилър „Минотавър“ на режисьора Андрей Звягинцев, отличен с Голямата награда на журито в Кан и определен от Variety като „безпощаден и хипнотичен портрет на властта“. Филмът е френското предложение за „Оскар“ за най-добър международен филм.

Дългоочакван от пловдивската публика е и носителят на голямата награда в Кан „Фиорд“ на Кристиан Мунджиу със Себастиан Стан и Ренате Рейнсве. Този филм донесе на режисьора втора „Златна палма“ и бе посрещнат с възторжени отзиви заради психологическата си дълбочина и умелия разрез на днешното общество.

Други заглавия, които не бива да се пропускат са „Хартиеният тигър“ на 27 ноември с Адам Драйвър и Скарлет Йохансон, „Жозефин“ с Чанинг Тейтъм и още много вълнуващи заглавия. Богата е програмата с френски филми, сред които „Аферата Боярски“ за полски инженер, избягал във Франция и майстор в изработването на фалшиви документи, „Електрическата целувка“, открил тазгодишния фестивал в Кан и „Изоставен от всички“ за учителя Самюел Пати, убит при излизане от училищната сграда. Специална част от програмата е и документалният филм на Лиляна Бързева „НевиДимо“ за спектакъла „Невидимо дете“, вдъхновен от Димо от P.I.F. Прожекцията е на 24 ноември.

Програмата представя над 20 филма с ежедневни прожекции от 12 ноември до 29 ноември. Пълен списък може да видите на сайта kinolucky.com, откъдето вече може да се закупят онлайн билети. Покупката е възможна и на касите на LUCKY Дом на киното. Билетите са на цена 8 евро и 7 евро за учащи и пенсионери.