Метална конструкция от корабен контейнер изхвърли морето на плаж в Приморско

Останки от голяма метална конструкция, вероятно част от корабен контейнер или оборудване, са открити на Северния плаж в Приморско. Общински екипи са предприели действия по отстраняването им от брега, съобщи кметът на града Иван Гайков.

Служители на общинската администрация са били мобилизирани тази сутрин, за да разчистят плажната ивица от изхвърлените от морето отпадъци.

По думите на кмета към момента в района не са установени следи от други замърсявания.

Точният произход на металната конструкция все още не е изяснен. По нея се виждат елементи, наподобяващи заваръчни съединения. Възможно е да става дума за част от корабно оборудване, товарна платформа или врата на контейнер.

Снимка: Община Приморско