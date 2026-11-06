ВАС: НЗОК трябва да плаща биомаркерните изследвания на онкоболните

Адв. Силвия Величкова: Съдът потвърди, че тези изследвания са част от медицинската помощ, гарантирана от здравното осигуряване

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди, че Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) трябва да заплаща биомаркерните изследвания, извършени по Амбулаторна процедура № 43. Това съобщи адв. Силвия Величкова, която представя подробности за съдебното решение и спора между здравната каса и „Медицински център Полимед“ АД.

Със свое решение от 4 ноември 2026 г. ВАС оставя в сила решението на Административен съд – София-град, с което НЗОК е осъдена да плати на медицинския център за извършени, но незаплатени биомаркерни изследвания на здравноосигурени пациенти с онкологични заболявания. Решението е окончателно.

Защо се стигна до съда?

Биомаркерните изследвания дават информация за характеристиките на конкретното онкологично заболяване и помагат на лекарите да изберат най-подходящото лечение за пациента.

Според изложеното от адв. Величкова медицинският център е имал договор с НЗОК, извършил е изследванията и ги е отчел според договорените изисквания. Въпреки това касата отказва да ги заплати с аргумента, че тези дейности не се финансират от нея.

В позиция на управителя на НЗОК дори е посочено, че след сключването на новия Национален рамков договор за медицинските дейности за периода 2026–2028 г. няма да се заплащат дейности, свързани с биомаркерни изследвания.

Какво прие съдът?

В основата на спора е въпросът дали биомаркерните изследвания по Амбулаторна процедура № 43 са част от медицинските дейности, които НЗОК трябва да финансира.

Аргументът на лечебното заведение е, че процедурата е включена в основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на касата, и е част от медицинската помощ, договорена с Националния рамков договор.

И двете съдебни инстанции приемат тези аргументи. В решението си ВАС посочва, че амбулаторната процедура е договорена като вид медицинска помощ, заплащана от НЗОК, и е част от основния пакет здравни дейности, на които здравноосигурените лица имат право срещу своите здравноосигурителни вноски.

Какво следва за пациентите?

Според адв. Силвия Величкова значението на решението надхвърля конкретния спор между медицинския център и здравната каса. То потвърждава, че биомаркерната диагностика по тази процедура е част от гарантирания пакет медицински дейности.

Остава въпросът дали НЗОК ще промени практиката си и ще изпълнява договорните си задължения към лечебните заведения, без те да бъдат принудени да търсят плащанията си по съдебен ред. Важен е и въпросът дали касата ще сключва нови договори с изпълнители за тези изследвания.